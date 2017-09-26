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    Инфляция и другие макропоказатели госбюджета-2018. Мнение экономиста

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    Бюджет-2018 и будущее гривны (49)

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    Экономист, шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов сообщил, что мало кто понимает, почему в госбюджете-2018 инфляция заложена на уровне 7%.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Я могу сказать, что и обменный курс — 29 с копейками среднегодовой, и 31 на конец года, точно так же, как и экономический рост на уровне около 3%, как и расходы/доходы бюджета в целом отвечают той динамике, которая на сегодняшний день существует и прогнозируется", — заявил Андрей Блинов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Сергей Фурса
    nahnews.org
    Реальность и популизм. Фурса о госбюджете-2018

    На 2018 год Кабмин предлагает принять бюджет с доходами на уровне 877 миллиардов гривен и расходами 948 миллиардов гривен. Предполагается, что курс гривны на конец следующего года будет на уровне 30,1 грн/долл.

    Эксперты отмечают, что документ готовился под надзором МВФ, представители которого специально посетили Киев 12 сентября, чтобы убедиться в том, что он соответствует требованиям Фонда. В бюджете сэкономили на социальных расходах — они увеличатся всего на 5 млрд гривен. Финансирование Пенсионного фонда снизится на 15 млрд грн. Что касается самой "социалки", то большую ее часть составят расходы на жилищные субсидии, которые останутся почти на таком же уровне, что и в бюджете этого года — более 50 млрд грн.

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