Море невидимых денег. Бюджет-2018, что внутри - опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Правительство не только внесло проект бюджета-2018 в парламент, а и успело представить основные его показатели.

Свои замечания народные депутаты должны внести до 1 октября для того, чтобы до 20 октября документ вынести на голосование в первом чтении, а в целом бюджет принять уже к середине декабря. Такая процедура прописана в регламенте.

Перспективы принятия бюджета на следующий год прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Народный фронт" Геннадий Кривошея.

(текст публикуется на языке оригинала)

З тих даних, які вже озвучені, що думаєте про бюджет?

— По-перше, наша фракція завжди зауважує на тому, скільки вони, в першу чергу, виділили коштів на фінансування армії, на забезпечення всіх військових витрат. Однозначно звертаємо увагу в зв’язку з прийнятим закону про освіту, яким чином взагалі це буде працювати, як буде забезпечуватись фінансування. Разом з тим, ми повинні звертати увагу на пенсійну, на медичну реформи в перспективі, в залежності від того, як буде проголосовано, з яким результатом. Це все обов’язково має бути враховано на наступний рік.

Опозиція каже, що проект бюджету нереалістичний…

— Скажіть, будь ласка, а коли було у нас прийнято рішення про те, що буде мінімум зарплата 3200, як було багато критики. Питання в тому, що, в принципі, так звані опозиційні сили бачать, що бюджет є більш, ніж реалістичним. І тому, я думаю, їх найбільше бентежить те, якщо, не дай бог, щось вдасться чинній владі, тоді це буде погано для них. Мені просто здається, що на сьогоднішній день потрібно менше критикувати, а більше давати конструктивні пропозиції, а їх, на жаль, ми поки що не бачимо. І тому треба брати той бюджет, який є, і починати обговорювати по суті пропозиції, які на сьогоднішній день запропонував Кабмін.

Не тільки жити, а і розвиватись?

— Але ми повинні розуміти, що найважливіше сьогодні безпека, оборона, обороноздатність країни. Плюс ми повинні розуміти, що нам потрібно відновити територіальну цілісність України. Це також досить важливе завдання, яке стоїть не просто перед Кабміном, а перед усіма, тому досить складно. Але в любому випадку я би хотів, щоб ми критикували більш конструктивно. Я за критику, але вона має більше результативнішою, не просто говорити погано і все.

До 2 жовтня депутати мають розпочати вносити пропозиції до кошторису. Які ваші зауваження?

— Перше – це в даному розрізі мене цікавить питання того, наскільки буде виконане зобов’язання щодо фінансування саме територіальних громад. Зрозуміло, такі моменти, які я раніше говорив – це освіта, пенсійна і медична реформа. Але все-таки для того, щоби конкретно зробити реформи у тих сферах, особливо пенсійній і медичній, потрібно, щоби профільний міністр більш детально розповів, скільки має бути, яким має бути пенсійне забезпечення, чи вийдемо ми на ті чи інші норми? Фактично прем’єр заявляє на сьогоднішній день, говорить ввід п’яти до дев’яти мільйонів людей мають отримати набагато суттєвіше пенсійне забезпечення. Ми повинні розуміти, що це додаткове навантаження на бюджет і тут хотілося б розуміти, звідки будуть саме ці кошти.

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Виходить, що завдання не виконане?

— Ви прекрасно самі бачите, яким чином у нас відбувається голосування — один законопроект другий тиждень і ніхто з парламентарів, насамперед опозиційних сил, не хотів працювати до кінця вичерпання порядку денного. А саме розглянути ті питання для того, щоби проголосувати ці поправки, щоби прийняти відповідний законопроект.

Своим мнением относительно проекта бюджета в эфире "ГС" поделился народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», представитель комитета по налоговой и таможенной политике Максим Курячий.

Що ви думаєте з приводу бюджету?

— Особисто я розпочав аналіз цього бюджету. Я думаю, що в жовтні, скажу так, вийдемо на голосування в першому читанні і, на мій погляд, потрібно якомога швидше затягнути цей масштабний документ саме на парламентський майданчик для того, щоби вже під час підготовки до другого читання можна було врахувати всі нюанси, які можливо, щоби бюджет був збалансований. І щоби він став ще кращим, ніж він є зараз. Це нормальна практика. Часу в нас ще вдосталь. Найголовніше, що поданий він другий рік поспіль в терміни, визначені законом і особисто я очікую на плідну, конструктивну дискусію навколо цього документу. Хоча, безумовно, як практика показує, буде дуже багато галасу, буде намагання зробити з цього приводу дуже велику кількість політичних речей, але коли ми говоримо про головний фінансовий план країни, потрібно, як завжди, виходити з того, що емоції і політика мають бути десь в іншому боці. Потрібно бюджет максимально наближати до здорового глузду. Така особисто в мене позиція. Більш того, цим проектом бюджету передбачається і збільшення мінімальної зарплати, і збільшення інших соціальних стандартів. Я б не радив експертам чекати на краще завтра, якщо можна починати вже сьогодні.

Кажуть, що нічого не трапиться, якщо проголосують пізніше…

— Я чув цю дискусію минулого тижня. Деякі політики говорили: нічого, приймемо закон про підвищення пенсій через місяць, нічого страшного не буде. Я таким політикам завжди казав, що цей місяць ще треба прожити. Це для них дуже легко і просто, а людям сьогодні кожного дня треба щось їсти. Я не можу з цим погодитись. Не потрібно перекладати на завтра ту справу, яку ми маємо зробити вже сьогодні.

Якщо говорити про пенсійну реформу, не впорались із завданням? Тобто пенсії з жовтня не підвищуватимуться?

— Я не хочу драматизувати цю ситуацію, хоча, на мій погляд, потрібно було голосувати минулого пленарного тижня, наприклад, в четвер пенсійну реформу, але вся країна спостерігала, коли деякі політики просто зловживаючи своєю законодавчою ініціативою, своїм правом вносити правки до закону, просто цей законопроект щодо судової реформи намагаються перетворити на фарс, ставлять абсолютно безглузді правки, які жодним чином не стосуються самого документу, який розглядається. Це робиться задля того, щоби саботувати і зірвати ухвалення цього закону і саме для того, щоби саботувати і зірвати ухвалення, зокрема, і пенсійної реформи. Це абсолютно очевидно, тому що ті, хто зловживають цим правом, на мій погляд, вже розпочали свою передвиборчу якусь гонку. Для мене абсолютно очевидно, вони визначились з тематикою цієї гонки. Це акумулювання, збільшення соціальних протестів і невдоволення та те, що ми бачили 25 років поспіль: просто спекулюючи на болях людей, будуть намагатись створювати таку свою передвиборчу риторику. Але я завжди кажу, що коли мова йде за такі закони, політика має бути десь в боці, треба більше думати і дбати про людей. От моя точка зору. Зараз я кажу не тільки про фракційну точку зору. Я, по-перше, мажоритарник і зараз працюю на окрузі в своєму рідному Дніпрі.

Багато хто з політиків каже, що якби коаліції треба було, то є можливість і без реформ збільшити пенсію.

— Це абсолютна брехня, і вона розрахована на те, люди не розуміють всієї ситуації. Річ в тому, що просто підняти пенсії, це означатиме подачку. А коли ми говоримо про пенсійну реформу, ми говоримо саме не про одноразову акцію щодо підняття пенсій, а про можливість щорічного в автоматичному режимі її індексації і не тільки на індекс інфляції, а також в залежності від збільшення середньорічної зарплати по країні. В цьому році середня зарплата у нас по країні 3700 гривень, а в наступному році вона вже буде близько п’яти тисяч гривень, як кажуть фахівці. Про це йдеться. Саме тому, що в 2007-му році це була подачка, а ми зараз говоримо саме про реформу для того, щоби врешті прибрати цю прірву між новими пенсіонерами, які виходять на пенсію вже зараз і тими пенсіонерами, які виходили на пенсію в 1994-му, в 2000-их роках.

Щодо пленарного тижня, чому не ініціювали в коаліції проведення ще одного пленарного тижня.

— Будемо голосувати наступного пленарного тижня, хоча моя точка зору особиста була: щоби на цьому робочому тижні, який не пленарний, а робота в округах, провести, наприклад, позачергове засідання.

Ранее нардеп Виктор Галасюк, комментируя проект бюджета, заявил, что правительство продолжает экономическую политику, которая консервирует зависимость Украины от цен на сырье за рубежом. А экономист Сергей Фурса считает, что реалистичность и очень жесткая политика относительно расходов — это главное, что должно быть в бюджете, а не "хотелки" народных депутатов.