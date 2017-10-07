Повышение цены на газ обернется крахом госбюджета - Землянский

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Правительство на следующей неделе предоставит МВФ обновленную формулу расчета цены на газ для населения, при этом сохранит действующие тарифы. Такая информация появилась в СМИ. Отмечается, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении не поднимать в ближайшее время тарифы на газ для украинцев. При этом в МВФ настаивают на подорожании до 8 000 гривен за тысячу кубометром.

Какими последствиями чревато повышение цены на газ в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Уже заложили 55 млрд гривен субсидий на следующий год, которых явно недостаточно… И не забывайте, что к ценам на газ еще добавятся цена на тепло и горячую воду, потому что это автоматически потянет за собой пересмотр тарифов на отопление и горячую воду. Бюджет просто провалится — по показателям инфляции, по показателям тех же самых субсидий. Это значит, что все макроэкономические показатели просто посыпятся, так что дело даже не в социальной части, поскольку уже сейчас ясно, что это — провальное решение, а повалится бюджет по всем остальным показателям", — пояснил эксперт.