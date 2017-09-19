Кабмин рассчитывает, что Рада примет госбюджет на 2018 г до декабря

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины рассчитывает, что Верховная Рада примет государственный бюджет на 2018 год до декабря, заявила первый заместитель министра финансов Оксана Макарова.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2018 год, с ростом ВВП 3%, дефицитом 2,4% ВВП, инфляцией 7%. В этот же день законопроект был внесен на рассмотрение Рады.

"Мы надеемся, что в декабре будем иметь бюджет и понятные перспективы как для бюджетных организаций, так и для бизнеса в целом", — цитирует слова Макаровой агентство УНИАН.

По ее словам, активная работа над проектом с профильным парламентским комитетом начнется в пятницу.