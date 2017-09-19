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    Кабмин рассчитывает, что Рада примет госбюджет на 2018 г до декабря

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (37)

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    Как заявила первый заместитель министра финансов Оксана Макарова, Кабмин рассчитывает получить в декабре бюджет и понятные перспективы как для бюджетных организаций, так и для бизнеса в целом.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины рассчитывает, что Верховная Рада примет государственный бюджет на 2018 год до декабря, заявила первый заместитель министра финансов Оксана Макарова.

    Гривна
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    Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2018 год, с ростом ВВП 3%, дефицитом 2,4% ВВП, инфляцией 7%. В этот же день законопроект был внесен на рассмотрение Рады.

    "Мы надеемся, что в декабре будем иметь бюджет и понятные перспективы как для бюджетных организаций, так и для бизнеса в целом", — цитирует слова Макаровой агентство УНИАН.

    По ее словам, активная работа над проектом с профильным парламентским комитетом начнется в пятницу.

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