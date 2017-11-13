В Украине нет партии с реальной повесткой дня для людей - Погребинский

"То, что больше половины людей считают остановить войну приоритетной задачей власти — это факт. А власть тогда как, на самом деле? То как они (политические партии — Ред.) действуют противоречат электоральному принципу. Или они все будут топтаться по узкому ультраправому полю, которое не занимает больше 35%. Не все там", — заявил Погребинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

Читайте также: До последней клетки мозга. В информационной войне победителей не будет