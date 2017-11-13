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    В Украине нет партии с реальной повесткой дня для людей - Погребинский

    (обновлено: )16
    По словам директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, электорально пока нет ни одной политической силы, которая соответствует мнениям значительного числа украинских граждан и предложила бы выход из ситуации.
    РИА Новости Украина

    "То, что больше половины людей считают остановить войну приоритетной задачей власти — это факт. А власть тогда как, на самом деле?  То как они (политические партии — Ред.) действуют противоречат электоральному принципу. Или они все будут топтаться по узкому ультраправому полю, которое не занимает больше 35%. Не все там", — заявил Погребинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели". 

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