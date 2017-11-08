Рада согласилась взять в долг 120 млн евро на ремонт вузов

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада 8 ноября ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите в 120 миллионов евро для государственных высших учебных заведений.

Решение на заседании парламента поддержал 231 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соответствующее соглашение между Украиной и ЕИБ было подписано 9 декабря 2016 года в Брюсселе.

"Согласно финансовому соглашению по привлечению займа для реализации проекта "Высшее образование Украины" Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит в сумме 120 миллионов евро. Также будут привлечены 10 миллионов евро гранта от фонда E5P", — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам главы комитета Рады по иностранным делам Анны Гопко, привлечение средств будет в том числе направлено на мероприятия по повышению энергоэффективности зданий ВУЗов и других инвестиций, связанных с образовательным процессом.

Предполагается софинансирование проекта (в частности налоговых и таможенных платежей) за счет средств государственных высших учебных заведений — участников проекта. В настоящее время ведутся переговоры с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO) относительно возможного участия в проекте и его софинансирования в сумме до 30 миллионов евро.

Заемщиком ресурсов ЕИБ будет выступать Украина в лице Министерства финансов. Ответственным исполнителем определено Министерство образования и науки Украины.

"Конечными бенефициарами проекта будут государственные высшие учебные заведения, которые будут отвечать определенным в рамках реализации проекта критериям", — говорится в документе.

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Общий период погашения займа составляет 20 лет с даты предоставления соответствующего транша кредита (в том числе льготный период по погашению основной суммы долга до пяти лет) под 1% годовых.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком. ЕИБ выделил 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта в Украине.