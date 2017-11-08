наверх
08.11.201712:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада согласилась взять в долг 120 млн евро на ремонт вузов

    (обновлено: )6902
    Парламент Украины согласился на подписание соглашения о выделении транша Европейского инвестиционного банка. Деньги пойдут не повышение энергоэффективности зданий вузов.
    Штаб-квартира ЕИБ в Люксембурге
    сайт ЕИБ

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Верховная Рада 8 ноября ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите в 120 миллионов евро для государственных высших учебных заведений.

    Решение на заседании парламента поддержал 231 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Антон Кучухидзе
    Антон Кучухидзе, facebook
    Кучухидзе: кредиты и гранты ЕС для Украины - это выброшенные деньги

    Соответствующее соглашение между Украиной и ЕИБ было подписано 9 декабря 2016 года в Брюсселе.

    "Согласно финансовому соглашению по привлечению займа для реализации проекта "Высшее образование Украины" Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит в сумме 120 миллионов евро. Также будут привлечены 10 миллионов евро гранта от фонда E5P", — говорится в пояснительной записке к документу.

    По словам главы комитета Рады по иностранным делам Анны Гопко, привлечение средств будет в том числе направлено на мероприятия по повышению энергоэффективности зданий ВУЗов и других инвестиций, связанных с образовательным процессом.

    Предполагается софинансирование проекта (в частности налоговых и таможенных платежей) за счет средств государственных высших учебных заведений — участников проекта. В настоящее время ведутся переговоры с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO) относительно возможного участия в проекте и его софинансирования в сумме до 30 миллионов евро.

    Заемщиком ресурсов ЕИБ будет выступать Украина в лице Министерства финансов. Ответственным исполнителем определено Министерство образования и науки Украины.

    "Конечными бенефициарами проекта будут государственные высшие учебные заведения, которые будут отвечать определенным в рамках реализации проекта критериям", — говорится в документе.

    Читайте также: Бортник: государственный бюджет для власти — как торт Roshen

    Общий период погашения займа составляет 20 лет с даты предоставления соответствующего транша кредита (в том числе льготный период по погашению основной суммы долга до пяти лет) под 1% годовых.

    Ранее Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком. ЕИБ выделил 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    На месте ЧП в Одессе
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова