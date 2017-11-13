Рада намерена подарить украинцам еще один выходной

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В четверг, 16 ноября, Верховная Рада в рассмотртит вопрос определения 25 декабря выходным днем, заявил на согласительном совете в спикер Андрей Парубий.

Законопроект внесен председателем комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким.

"Предлагается 25 декабря Рождество Христово сделать выходным днем так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала", — сказал он.

По словам Парубия, законопроект о "25 декабря" уже включен в повестку дня на вторник, чтобы фракции смогли обсудить закон.

"Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение", — сказал Парубий.

Напомним, что ранее Княжицкий и еще два народных депутата внесли на рассмотрение парламент проект постановления о праздновании юбилейных дат в 2018 году. Среди прочих поводов в постановление включена 400-я годовщина военного похода на Москву.