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    Общество

    В августе украинцев ждут дополнительные выходные

    (обновлено: )44901
    Согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", 25 августа, пятница, будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В августе у граждан Украины будут дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа. Она в этом году приходится на четверг.

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    Также, согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", 25 августа, пятница, тоже будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.

    Дни работы системы электронных платежей Национального банка также переносятся с пятницы, 25 августа, на субботу, 19 августа. "Банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличностью различных номиналов", — заявили в НБУ.

    Ранее сообщалось, что украинцы в июне дополнительно отдыхали два дня — первые выходные лета продлились с 3 по 5 июня в связи с христианским праздником Святой Троицы

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