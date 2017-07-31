В августе украинцев ждут дополнительные выходные

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В августе у граждан Украины будут дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа. Она в этом году приходится на четверг.

Также, согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", 25 августа, пятница, тоже будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.

Дни работы системы электронных платежей Национального банка также переносятся с пятницы, 25 августа, на субботу, 19 августа. "Банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличностью различных номиналов", — заявили в НБУ.

Ранее сообщалось, что украинцы в июне дополнительно отдыхали два дня — первые выходные лета продлились с 3 по 5 июня в связи с христианским праздником Святой Троицы.