Украинцы получат дополнительные выходные в июне

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Украинцы в июне будут дополнительно отдыхать два дня — первые выходные лета продлятся с 3 по 5 июня в связи с христианским праздником Святой Троицы.

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Праздник выпадает на 4 июня, но выходной будет перенесен на понедельник.

Еще один дополнительный выходной ожидает украинцев 28 июня, поскольку будет праздноваться День Конституции.

Как сообщалось ранее, количество выходных для украинцев могут изменить. Украинский институт национальной памяти доработал календарь государственных праздников. Новые изменения относительно государственных праздников и памятных дат планируют представить на рассмотрение парламента.