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    Политика

    Холодницкий отдыхал на майские праздники в ОАЭ

    (обновлено: )20
    Назар Холодницкий вернулся в Киев после отпуска
    Facebook Натальи Власенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на майские праздники отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Влащенко.

    Она выложила в Сети фото, как Холодницкий в футболке и шортах вместе со всеми пассажирами стоит в очереди в аэропорту "Борисполь" по возвращению из Дубая. Затем, после телефонного разговора с руководителем САП, Влащенко добавила, что он летал эконом-классом, путевка была "гарящей".

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