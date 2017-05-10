Холодницкий отдыхал на майские праздники в ОАЭ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на майские праздники отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Влащенко.

Она выложила в Сети фото, как Холодницкий в футболке и шортах вместе со всеми пассажирами стоит в очереди в аэропорту "Борисполь" по возвращению из Дубая. Затем, после телефонного разговора с руководителем САП, Влащенко добавила, что он летал эконом-классом, путевка была "гарящей".



