Судью Чауса в Молдавии отпустили на свободу - СМИ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Скандально известного судью Николая Чауса в Молдавии отпустили на свободу.

Об этом "Стране" сообщили собственные источники.

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"В данный момент он уже неделю находится на свободе. Молдавские власти его отпустили, потому что истек срок его содержания под стражей. Это не означает, что по нему отказано в экстрадиции, однако это означает, что в данный момент он на свободе", — сообщил источник в судейских кругах.

Источник в НАБУ частично подтвердил эту информацию.

"В данный момент Чаус находится под домашним арестом", — сказал источник.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры страны Виорел Морарь сообщил, что Молдавия начала процедуру экстрадиции судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Украину.