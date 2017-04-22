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    Судью Чауса в Молдавии отпустили на свободу - СМИ

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    Молдавские власти отпустили Чауса, потому что истек срок его содержания под стражей. Согласно информации источника в НАБУ, в данный момент он находится под домашним арестом.
    Николай Чаус
    УНИАН

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Скандально известного судью Николая Чауса в Молдавии отпустили на свободу.

    Николай Чаус
    УНИАН
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    Об этом "Стране" сообщили собственные источники.

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    "В данный момент он уже неделю находится на свободе. Молдавские власти его отпустили, потому что истек срок его содержания под стражей. Это не означает, что по нему отказано в экстрадиции, однако это означает, что в данный момент он на свободе", — сообщил источник в судейских кругах.

    Источник в НАБУ частично подтвердил эту информацию.

    "В данный момент Чаус находится под домашним арестом", — сказал источник.

    Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры страны Виорел Морарь сообщил, что Молдавия начала процедуру экстрадиции судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Украину.

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