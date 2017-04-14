Праздники и выходные: в Украине самая низкая продуктивность труда - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Количество выходных для украинцев могут изменить. Украинский институт национальной памяти доработал календарь государственных праздников. Новые изменения относительно государственных праздников и памятных дат планируют представить на рассмотрение парламента.

В институте нацпамяти считают, что действующий календарь содержит как украинские праздники, так и остатки "советской пропагандистской традиции, что удерживает страну в прошлом и используется в гибридной войне против Украины".

Таким образом, календарь государственных праздников дополнили новой категорией – "Международные дни", куда среди прочих внесли 8 марта — День борьбы за права женщин (праздничный, но не выходной день) и 1 мая — День труда (будет выходным).

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Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по Юлианскому календарю, 7 января).

Общее количество государственных праздников, которые являются нерабочими днями, будет составлять – шесть. А количество государственных праздников, которые являются рабочими днями, – 10.

Возможные изменения в календаре прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам занятости и трудовых отношений Института общественно-экономических исследований Евгений Гороховец.

(публикуется на языке оригинала)

Наскільки питання свят сьогодні є актуальними для українців?

— Я думаю, буде корисно нагадати про те, що наразі регламентується чинним законодавством України, а саме Кодексом про працю, святкові і неробочі дні. І зараз у нас затверджено вісім святкових днів та три дні релігійних свят, під час яких робота також не проводиться.

Загалом у нас зараз 11 днів, протягом яких робота не проводиться. Час від часу парламентарі дійсно вносять пропозиції щодо зміни кількості святкових та неробочих днів. Наразі ви слушно замітили, що інститут української пам'яті вносить пропозиції, хоча в проекті трудового кодексу, який розглядався нещодавно комітетом ВРУ з питань соціальної політики і зайнятості та пенсійного забезпечення, не враховано ці пропозиції, і ми бачимо десять святкових та неробочих днів, і законотворці хочуть обмежити святкування лише 1 травня, а 2 травня зробивши робочим.

Проте це лише проекти, і вони лише підготовлені до другого читання. Будемо бачити, як будуть проходити далі парламентські слухання.

Чи не забагато вихідних мають українці, на вашу думку?

— Що стосується міжнародної практики, то в принципі можна зазначити досвід Франції, там затверджено 11 офіційних святкових днів. А особливість встановлення цих святкових неробочих днів у Франції є тим, що лише один день — 1 травня — у них оплачується за рахунок роботодавця. Решта є оплачуваними вихідними там, де про це домовилися профспілки з роботодавцями.

Загалом, найбільше відпочивають в Словакії — 15 робочих днів, а найменше в Греції — сім днів.

Чи має суттєвий вплив на економіку країни збільшення або зменшення святкових днів?

— Потрібно нам з вами розуміти, що в даній ситуації потрібно збільшувати продуктивність праці, у нас дуже низька продуктивність праці, загалом середньостатистичний українець виробляє біля 10 доларів ВВП в розрахунку на годину. А середній показник в Європі — це 50 доларів за годину.

Але продуктивність праці не залежить напряму від відпрацьованих годин, тут велике значення буде мати, наскільки люди задоволені своєю працею і грошовим забезпеченням, і матеріальним забезпеченням, і соціальним забезпеченням, яке їм дає держава і роботодавець за затрачені зусилля.

Своим мнением относительно государственных праздников в эфире "ГС" поделились слушатели радиостанции.

Виталий: У меня такое впечатление, что господин Вятрович смотрел не в наш календарь, а в американский. Там, конечно, ни 8 марта, ни 1 мая не празднуют, зато там официально отмечают все основные иудейские праздники. Я бы ему рекомендовал открыть обычный, отрывной календарь. Вот, скажем, 12 апреля написано: Всемирный день авиации и космонавтики, международный день полета человека в космос. Какое это имеет отношение к СССР? Это имеет отношение к миру. Я, скажем, абсолютно не беспокоюсь за 8 марта, поскольку у нас половина парламента осуществляет интересы торгового капитала, а наши торговцы, наверное, такой выручки и такой возможности сбыть залежалый товар, как перед 8 марта, не имеют никогда на протяжении года.

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Александр, Киев: Считаю, что 1 мая нужно оставить, хоть это, как у нас считают, коммунистический праздник. Трудящимся людям нужен этот праздник.

Олег, Киев: Хочу напомнить слушателям и всем остальным, тому же Институту Памяти, что 1 мая в Киеве праздновался еще в досоветское время. Это был что-то вроде Дня города. Люди ходили в Кадетский парк, брали с собой продукты, праздновали этот день и никогда он не был связан ни с какими советскими праздниками. Поэтому я считаю, его надо оставить как выходной день для киевлян и для всей страны.

Напомним, религиовед Людмила Филипович в эфире "ГС" заявила, что Украина перейдет на западноевропейскую традицию празднования Рождества, это только вопрос времени.