Весной у украинцев будет шесть дополнительных выходных из-за праздников

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В связи с государственными праздниками весной у украинцев будет шесть дополнительных выходных, свидетельствует соответствующее распоряжение Кабинета министров.

Так, выходные праздничные дни:

8 марта — Международный женский день (среда);

16 и 17 апреля — Пасха (воскресенье и понедельник);

1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся (понедельник и вторник);

8 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (понедельник);

9 мая — День Победы (вторник).

Один из праздников 8-9 мая необходимо будет отработать в субботу, 13 мая.

Ранее Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными.