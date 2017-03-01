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    Общество

    Весной у украинцев будет шесть дополнительных выходных из-за праздников

    (обновлено: )59
    Один из праздников 8-9 мая, которые попадают на понедельник и вторник, необходимо будет отработать в субботу, 13 мая. Первый из весенних праздничных выходных будет через неделю, 8 марта.
    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В связи с государственными праздниками весной у украинцев будет шесть дополнительных выходных, свидетельствует соответствующее распоряжение Кабинета министров.

    Людмила Супрун
    УНИАН
    Праздники 9 Мая и 8 Марта: отменить или оставить?

    Так, выходные праздничные дни: 

    8 марта — Международный женский день (среда);

    16 и 17 апреля — Пасха (воскресенье и понедельник);

    1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся (понедельник и вторник);

    8 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (понедельник);

    9 мая — День Победы (вторник). 

    Один из праздников 8-9 мая необходимо будет отработать в субботу, 13 мая.

    Ранее Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными.

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