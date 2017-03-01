Весной у украинцев будет шесть дополнительных выходных из-за праздников

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В связи с государственными праздниками весной у украинцев будет шесть дополнительных выходных, свидетельствует соответствующее распоряжение Кабинета министров.
Так, выходные праздничные дни:
8 марта — Международный женский день (среда);
16 и 17 апреля — Пасха (воскресенье и понедельник);
1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся (понедельник и вторник);
8 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (понедельник);
9 мая — День Победы (вторник).
Один из праздников 8-9 мая необходимо будет отработать в субботу, 13 мая.
Ранее Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными.