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    Фотоленты

    Киевские школьники празднуют Масленицу

    (обновлено: )2510
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН

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    Школьники празднуют Масленицу в Киеве

    В киевских школах уже начали праздновать Масленицу, которая в этом году отмечается 25 и 26 февраля, после чего наступит Великий пост.

    Ранее КГГА опубликовала план празднования Масленицы по всей столице.

    Масленица – — последняя неделя перед Великим постом — древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.

    Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.

    В 2017 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.

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