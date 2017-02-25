Киевские школьники празднуют Масленицу

В киевских школах уже начали праздновать Масленицу, которая в этом году отмечается 25 и 26 февраля, после чего наступит Великий пост.
Ранее КГГА опубликовала план празднования Масленицы по всей столице.
Масленица – — последняя неделя перед Великим постом — древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.
Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.
В 2017 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.
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