Киевские школьники празднуют Масленицу

В киевских школах уже начали праздновать Масленицу, которая в этом году отмечается 25 и 26 февраля, после чего наступит Великий пост.

Ранее КГГА опубликовала план празднования Масленицы по всей столице.

Масленица – — последняя неделя перед Великим постом — древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.

В 2017 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.

Смотрите также: Погода не балует: в Киеве мокрый снег и огромные лужи