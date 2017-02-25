КГГА опубликовала план празднования Масленицы в Киеве

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В субботу и воскресенье в Киеве празднуют Масленицу. Киевлян и гостей города ждут народные гуляния, развлекательные программы, выступления фольклорных коллективов, эстрадных певцов, массово-развлекательные игры и забавы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В Голосеевском районе Масленицу празднуют с 11:00 до 19:00 два дня подряд в Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Т. Рыльского на просп. Голосеевском, 87. В рамках мероприятия посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, эстрадных певцов, массово-развлекательные игры и забавы.

В Дарницком районе празднования стартуют 26 февраля в 11:00 в парке культуры и отдыха "Партизанская слава" на ул. Славгородской. Здесь состоится праздничный концерт и дискотека под открытым небом. Будет работать детская зона.

В Деснянском районе празднование продлится с 13:00 до 17:00 26 февраля в парковой зоне возле здания Деснянской райгосадминистрации на просп. В. Маяковского, 29. Во время мероприятия будут работать мастер-классы по декоративно-прикладному искусству; организуют спортивные конкурсы, развлечения по перетягиванию каната, жиму гири, спортивным эстафетам, "бою на бревне" и "Столбу развлечений", "площадка читателя", на которой расположатся книжные выставки; будут проводиться викторины, конкурсы, мастер-классы.

В Днепровском районные гулянья начнутся 25 февраля в 12:00 на площадке возле Центра культуры и искусств Днепровского района города Киева на ул. Алма-Атинской, 109. Гостей праздника ждут конкурсы, развлечения, выставка-ярмарка, интерактивные игры для детей, выступления народных любительских коллективов. Также, с 09:00 до 16:00 по этому же адресу будет проходить праздничная торговля.

В Святошинском районе Масленицу будут праздновать 25 февраля в 12:00 на ул. Симиренко, 12-А, в парке им. Генерала Потапова, на ул. Наумова, 31-А; в 14:30 на ул. Симиренко, 25, 25-А, ул. Гната Юры, 12, 14, просп. Вернадского (возле памятника. Вернадскому). Празднования продолжатся 26 февраля в 12:00 на бульваре Кольцова, 17-Г, ул. Котельникова, 26-32/11, в 14:30 на бульваре Ромена Роллана, 9, ул. Чистяковской, 11-Б. Гостей будут ждать актеры с увлекательной программой, веселые конкурсы и развлечения.

В Шевченковском районе Масленицу отметят 25 февраля в 15:00 на стадионе "Старт" на ул. Шолуденко, 26-28. Гостей будут развлекать танцевальные и вокальные коллективы Шевченковского района, аниматоры, артисты разных жанров. Кульминацией праздника станет сожжение Дидуха, который по украинской национальной традиции символизирует урожай, достаток и богатство.

В Оболонском районе Масленицу будут праздновать на трех локациях: 25 февраля в 12:00 в сквере на ул. Бережанской, в этот же день, с 16:00 до 18:30, возле ТРЦ "Метрополис", ул. Малиновского, 12-А, 26 февраля с 12:00 до 17:00 – на ул. Героев Сталинграда, 14-В. Гостей ждут конкурсы, угощение блинами и горячими напитками, будет работать фотозона, пройдут творческие мастер-классы и выступления фольклорного коллектива.

В Печерском районе весну будут встречать 26 февраля с 11:00 до 18:00 на территории Печерского ландшафтного парка (Певческое поле). Киевлян и гостей столицы ждут выступления артистов украинской эстрады, фольклорных коллективов, познавательно-развлекательный квест для детей, будет работать выставка изделий различных направлений творчества и народных ремесел, кулинарные мастер-классы, фотовыставка блинов мира.

В Подольском районе Масленицу уже празднуют (24, 25 и 26 февраля с 14:00). Кроме того, в воскресенье, 26 февраля, в 14:00 здесь состоится социально-культурное мероприятие "Все коту Масленица", в рамках которого запланированы выступления фольклорных коллективов, развлечения и конкурсы для взрослых и детей. Программа мероприятия предусматривает карнавал кошек (конкурс на лучший костюм кота), мастер-классы (выпечка блинов, песни, танцы, обряды, рисование), работа мини-ярмарки, будет работать фотовыставка "Подольские коты", сжигание чучела зимы – Дидуха.

В Соломенском районе 25 февраля в 12:00 в парке "Орленок" на бульваре В. Гавела, 9-В будет работать зона развлечений для детей, которых будут развлекать аниматоры и мастера аквагрима. Предусмотрена концертная программа, интерактивные конкурсы и угощения вкусностями.