В Украине началась неделя празднования Масленицы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Масленица — последняя неделя перед Великим постом — выпадает в 2017 году на 20-26 февраля.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.

В 2017 году Масленица пройдет с 20 по 26 февраля.

Масленица, Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. Это подготовительная неделя к Великому посту. В христианском смысле она посвящена одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу. В продолжение Масленицы православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты.

Первое упоминание о Масленице известно с XVI века.

Как и любое традиционно значимое народное действие, складывавшееся на протяжении не одного столетия, она представляла собой сложный, многоплановый, регламентированный ритуал с большим количеством магических составляющих. Наиболее важными ритуальными элементами были поминальные обряды, связанные с поминовением усопших родителей и родственников; обычаи, связанные с молодоженами; масленичные развлечения и проводы Масленицы.

Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека.

К Масленице начинали готовиться еще с середины предыдущей недели. В это время хозяйки наводили чистоту во всех уголках дома — от чердака до погреба: подновляли побелку печей, скоблили столы, лавки и полы, готовили к использованию праздничную посуду, выметали мусор со двора и перед воротами. Закупали для праздника большое количество продуктов: муку разных сортов для блинов, пряженцов и пирогов, соленую рыбу, пряники, конфеты и орехи для детей, собирали молоко, сливки, сметану и коровье масло.

Суббота накануне Масленой недели называлась "маленькой Масленицей". В этот день принято было поминать умерших родителей. Для них пекли специальное угощение — блины — и клали его на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище, раздавали в церквях нищим.

Праздновать Масленицу начинали с понедельника следующей недели. Для всего населения предстоящие семь дней были самым веселым и любимым временем в году. Каждый из них имел собственное название: понедельник – "встреча"; вторник – "заигрыши"; среда – "лакомка"; четверг – "разгул", "перелом", "широкий четверг"; пятница – "тещины вечерки"; суббота – "золовкины посиделки"; воскресенье – "проводы", "прощенье", "прощеный день".

Самыми важными считались последние четыре дня праздника, называвшиеся "широкой" или "разгульной Масленицей". Накануне их следовало вымыться в бане, "очистив" себя от тягот и несчастья прошедшего года. В домах прекращали постоянную работу, начинали ходить в гости к родственникам и знакомым.

На Масленицу накрывали обильные сытные столы из мучной и молочной пищи, а также из яиц, рыбных блюд, пирогов, кваса, пива. В праздничной трапезе обязательно присутствовали блины – языческий символ солнца и обязательный атрибут поминок.

В эти дни слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.

К Масленице приурочивалось исполнение большого количества обрядов, связанных с чествованием "новоженов" – молодых супругов, вступивших в брак в этом году. Их валяли в снегу, катали с гор на примороженных шкурах животных и санях, сажали на перевернутые бороны.

Повсеместно главным праздничным действием было катание с горок – на санях, шкурах домашних животных, перевернутых скамейках, обледенелых корытах и решетах. На севере и в приволжских деревнях на возвышенных местах на масленичную неделю прокладывали параллельные жерди для катания молодежи парами. Также нарядная молодежь каталась на лошадях, переезжая из деревни в деревню с шумом, песнями и игрой на гармошке. Лошадей при этом украшали лентами, цветами и звонкими колокольчиками.

Традиция строительства крепостей или городков из утрамбованного снега известна с начала XVIII века. Первоначально это развлечение было характерно только для служилого населения, но позже их примеру стали следовать и сельские жители. Городки возводили на открытых и доступных местах — на льду рек и озер, на площадях в крупных селах и городах.

В последний день недели совершались проводы Масленицы. В одних местностях ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других – в виде проводов-похорон.

Масленица в последний день праздника подвергалась сожжению на специальном костре. Символ праздника участники масленичного поезда привозили или приносили насаженным на шест сразу после гуляния и объезда деревни, ближе к сумеркам. При этом все сопровождавшие громко пели, смеялись и кричали. Масленичный поезд насчитывал в некоторых местах несколько сот лошадей. Участники процессии часто обряжались в соломенные колпаки и кафтаны, которые также бросали позднее в костер. Масленица могла иметь различные воплощения – в виде соломенной или деревянной куклы; снопа с нарисованным лицом, надетого на жердь; сосновой или еловой ветки, украшенной лентами, платками и бубенцами.

В сожжении масленичной куклы принимало обязательное участие все население данного села или деревни, но главным исполнителем ритуала являлась молодежь.

Хотя к ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.