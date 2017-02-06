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    Общество

    Нельзя искусственно навязывать или отбирать праздник - Стець

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (642)

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    По мнению министра информационной политики, в настоящее время стоит вопрос, должны ли некоторые праздники быть выходными, а отмечать или нет - это "право человека".
    Юрий Стець. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Юрий Стець прокомментировал инициативу Украинского института национальной памяти (УИНП) по отмене празднования в Украине 8 Марта и 9 Мая. По его мнению, нельзя "искусственно навязывать или отбирать праздники".

    При этом он добавил, что в его семье 8 Марта не отмечается.

    Людмила Супрун
    УНИАН
    Праздники 9 Мая и 8 Марта: отменить или оставить?

    "Если говорить о 9 Мая, я не считаю, что должен быть праздник, когда погибли десятки миллионов людей. Это должен быть День памяти, он у нас же 8 мая. Это мое субъективное мнение. (…) Если говорить о народе, это вопрос к ним. Я не думаю, что можно искусственно навязывать или отбирать праздник. Вопрос в том, должно ли это быть красным днем в календаре, это мы должны решить. Вопроса еще не было в повестке дня. Это право человека, отмечать или не отмечать тот или иной праздник", — цитирует Стеця "112 Украина".

    Ранее директор УИНП Владимир Вятрович сообщил, что власти могут отменить празднование 8 Марта, 1 и 9 Мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни. По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий и прочих объектов. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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