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    Буддийский праздник Макха Буча в Таиланде

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    Праздничная церемония проходит следующим образом: буддисты три раза обходят алтарь по часовой стрелке, держа в руках зажжённые свечи. Главная цель праздника — не искупление грехов, а очищение своего разума и просветление.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    В буддийском храме Ват Пхра Дхаммакая возле Бангкока прошло многотысячное празднование Макха Буча. Праздник приходится на полнолуние третьего лунного месяца, что обычно выпадает на февраль или март. В этот день тайцы чтут память 1250 людей, собравшихся когда-то перед Буддой, который посвятил их в монахи и открыл суть просветления.

    Праздничная церемония проходит следующим образом: буддисты три раза обходят алтарь по часовой стрелке, держа в руках зажжённые свечи. Главная цель праздника — не искупление грехов, а очищение своего разума и просветление.

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    Храм Ват Пхра Дхаммакая был построен 1985 году и по архитектуре напоминает большой стадион или космический корабль. На его куполе установлено 300 тысяч золотых статуэток Будды. Ещё 700 тысяч располагается внутри храма. Купол окружен площадкой для медитации. В храме проживает около 3000 монахов, послушников и мирян.

    Видео празднования размещено в интернете на канале Ruptly TV.

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