Выходные весной: нельзя убирать праздники, к которым все привыкли – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Украине весной будет шесть дополнительных выходных дней в честь государственных праздников, один из них нужно будет отработать в субботу согласно распоряжению Кабмина.

Весенние выходные дни следующие: 8 марта в честь Международного женского дня, 16 и 17 апреля для празднования православной Пасхи, 1 и 2 мая – в честь Международного дня солидарности трудящихся, 8 мая – предпраздничный день, который нужно будет отработать в субботу 13 мая, и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая – также выходной.

Как сами предприниматели относятся к такому количеству праздничных дней, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация" Вячеслав Кредисов.

(публикуется на языке оригинала)

Як підприємства змінюють графік роботи у зв'язку з державними святами?

– Українські підприємства живуть і працюють в Україні, тому, зрозуміло, вони виконують всі закони України і розпорядження.

Якщо банки не працюють, то, зрозуміло, не працюють, як правило, бізнес-установи. Якщо ми не чіпаємо сервісні підприємства: перукарня чи кав'ярня, щось таке. Зрозуміло, вони працюють в будь-який час.

Особисто я, з одного боку, як роботодавець, зрозуміло, мені хотілося б, щоб працювали завжди, без жодних вихідних, без жодних відпусток. Але якщо відверто казати, мовою економіки, от вихідні дні – елементи фізичного та емоційного відновлення людського ресурсу. Тобто це необхідно, відверто.

І тому, з іншої сторони, як не роботодавця, як просто людини, коли чіпають, скажімо, 8 березня – все життя маму поздоровляв, жінок знайомих всіх, таке дуже специфічне відношення, коли чіпають взагалі вихідні.

До речі, теж цікава інформація: психологи вважають, що є депресивний період, він з листопада по лютий включно, так от, наприклад, у США на цей так званий депресивний період припадає 6 святкових днів. У Швеції – 6, у Польщі – 6, у Фінляндії – 6, а в Україні – 2 — Новий рік і Різдво. І, навпаки, коли всі працюють, у нас велика кількість святкувань, в тому числі День Конституції, таке інше.

Якщо власник підприємства видає розпорядження виходити на роботу у святковий день, законодавчо робітники мають право таким розпорядженням нехтувати і не вийти на роботу, зважаючи на офіційний вихідний?

– Вони, можливо, і мають право, але тоді, скоріше за все, вони не отримають ні премії, ні додаткових преференцій, якщо це приватний роботодавець, вони, зрозуміло, його послухають. Але нормальний роботодавець завжди живе разом зі своїм колективом, зі своєю країною. Він не може відірватися від країни.

Тому тут не можна казати, що окремо держава – окремо підприємці. Просто інша річ, що зараз іде тенденція на зменшення. Повторюся ще раз, як підприємець, я хочу сказати, звичайно, було б непогано, щоб завжди всі працювали, але це нереально. Люди мають відпочивати, відновлювати свій емоційний, фізичний ресурс.

У середньому в Європі не менше ніж 12 святкових днів на рік. От за рахунок оцієї зараз новації, що ми з вами обговорюємо, планується, що в нас має бути 9 днів для святкування. Відверто, я б обережно ставився до таких питань.

Я б не чіпав ті свята, до яких всі звикли вже, наприклад, 1 травня. Може, воно занадто заполітизоване, бо 1 травня, як правило, це вихідний день в абсолютній більшості країн, принаймні Європи так точно. А якщо ми кажемо про Францію, це єдиний взагалі всезагальний, всефранцузький день вихідний, тому що у Франції побудована система таким чином: на місця делегується право, щоб громада приймала рішення, який день є вихідний, а який – ні. Тобто громада на конкретну ситуацію, скажімо, в Бретані чи в Бургундії приймає рішення.

Напомним, религиовед Людмила Филипович в эфире "ГС" заявила, что Украина перейдет на западноевропейскую традицию празднования Рождества, это только вопрос времени.