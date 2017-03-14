Новый праздник: 14 марта – День украинского добровольца

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

У украинских добровольцев появился собственный праздник. Первый раз страна отметит его во вторник, 14 марта. По этому случаю в украинских городах пройдут торжественные шествия, а также состоится возложение цветов к мемориальным стелам погибшим участникам АТО и Небесной сотни, вручение наград представителям добровольческих батальонов.

Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца 17 января 2017 года. За соответствующее постановление проголосовал 231 народный депутат.

Как говорится в пояснительной записке к документу, новый праздник создается для "чествования мужества и патриотизма и обеспечения сохранения памяти славных героев-добровольцев, погибших при исполнении обязанностей в составе добровольческих формирований".

Постановлением предусмотрено отмечать День украинского добровольца ежегодно.

Напомним, 14 марта 2014 года в Украине создали первое добровольческое боевое подразделение – резервный батальон Нацгвардии. 570 добровольцев из Самообороны Майдана записались в резервисты Нацгвардии и отправились на учебный полигон, а уже через три недели 300 бойцов уехали на восток – под Изюм (Харьковская область) и Славянск (Донецкая область).

В апреле 2014 года был сформирован второй резервный батальон оперативного назначения Нацгвардии, 270 добровольцев которого отправились на Донбасс.

В августе 2014 года оба подразделения реорганизовали и создали на их базе батальон спецназначения (резервный) имени генерала Сергея Кульчицкого, погибшего два с половиной года назад недалеко от горы Карачун.

"Осознавая высокий риск военного вторжения на территорию материковой Украины и желая защитить независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства, согласно решению руководства Самообороны Майдана более пяти сотен бойцов Самообороны прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона", – говорится в пояснительной записке к документу.

Кабмину было рекомендовано разработать с привлечением общественности, а также активных участников добровольческих формирований, которые принимали участие в Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года), и утвердить в месячный срок со дня принятия постановления комплексный план мероприятий по празднованию Дня украинского добровольца.

В частности, предусмотрено проведение ежегодно в учебных заведениях, воинских частях, заведениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях общественного протеста в Украине, которые происходили в ноябре 2013 года – феврале 2014 года, и об участии в них добровольческих формирований; обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания широкого освещения мероприятий по чествованию участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.