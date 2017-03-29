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    "Майские" праздники канут в историю

    (обновлено: )24809
    Кампания прощания с советским прошлым в Украине идет полным ходом. Не сумев отменить восьмое марта, политики намерены лишить сограждан "майских" праздников.
    Митинг 1 мая в Днепропетровске
    Фото Евгений Лаптев

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Майские праздники, которые давно стали приятной обыденностью для каждого украинца, в ближайшее время могут стать историей. Профильный комитет Верховной Рады предложил депутатам отменить 2-е мая, как пережиток советского прошлого. 

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    Соответствующая поправка к законопроекту №1658 (проект Трудового кодекса) была подана депутатами от фракции "Народный фронт" Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и экс-депутатом от НФ, ныне первым заместителем генпрокурора Дмитрием Сторожуком. Согласно поправке, днем государственного праздника остается только 1 мая — Международный день солидарности трудящихся.

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    Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов.

    В частности депутат от фракции "Самопомич" Ирина Подоляк предложила поправки, которыми предлагается отменить 8 марта, а 9 мая заменить 8 мая – Днем памяти и примирения.

    Также комитет отклонил поправку Подоляк и еще ряда депутатов, которые предлагают установить выходными днями на Рождество 7 и 8 января.

    Как рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Александр Дроздик рабочий день 2 мая стал "компенсацией" за выходной 14 октября.

    "Мы два года тому назад ввели праздничный день дополнительный, 14 октября, это День защитника Украины. Но мы забыли учесть баланс рабочего времени, и в связи с этим возникли определенные проблемы на производстве, потому что нужно было приводить в соответствие нормы, и работникам нужно было больше работать. Это больше для простых людей сделано, чтобы для них не было каких-то дополнительных трудностей в работе, чтобы не нужно было больше работать для производства той или иной продукции. Поэтому нужно было привести в соответствие, и 2 мая — самый подходящий день на замену этому праздничному дню, потому что во всем мире празднуют только один день — 1 мая", — пояснил Дроздик.

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    Вместе с тем, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что такое решение лишено здравого и экономического смысла. 

    "Власти не удалось отменить все праздники, потому что общество этого не поддерживает, но она решила хотя чуть-чуть где-то отхватить и отменить хоть что-то. Смысла такое решение не имеет, только политическую целесообразность. Возможно, кому-то захотелось позаигрывать с "правым" электоратом, попиариться на уже раскрученной теме. В то же время, экономические исследования показывают, что эффекта от отмены 2-го мая все равно не будет. По большому счету, польза будет измеряться десятыми и сотыми процентов ВВП, не более того", — говорит политолог.

    По его мнению, в обществе вряд ли положительно отнесутся к такому нововведению.

    "В первую очередь, пострадают от этого жители села и простые люди, поскольку в этот день они рассчитывали поработать на огородах, дачных участках.  Многие вопреки закону все равно не будут работать и займутся своими делами", — отметил эксперт.

    Бортник убежден, что вероятность принятия закона в Верховной Раде весьма велика.

    "Надо ж как-то отчитаться за проделанную работу. Не исключаю, что в ближайшие майские праздники украинцы будут отдыхать только один день", — резюмировал он.

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