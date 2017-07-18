В Херсонской области 200 отдыхающих на несколько часов застряли посреди моря

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Херсонской области у острова Джарылгач возле Скадовска из-за шторма в море на несколько часов застряли около 200 отдыхающих, сообщила одна из отдыхающих Наталья Макиенко в Facebook.

По ее словам, отдыхающие с детьми отправились на теплоходе на остров примерно в часе от материковой части, но поднялся шторм и возле острова туристы сели на мель. До берега оставалось метров 50, поэтому нельзя было сойти.

"На борту человек 200, очень много маленьких детей. Обстановка — жуть! Чем закончится — никто не знает", — писала она во время инцидента.

Позже Макиенко добавила, что отдыхающих сняли с теплохода спустя два часа и на маленькой лодке доправили до острова, несмотря на большие волны.

Еще немногим позже женщина сообщила, что туристов все-таки доставили на материк.

"Мы живы и мы наконец-то дома", — написала она.

Это произошло около 1:40 ночи. Их встречали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и таксисты.

Между тем, "Думская" сообщила, что около 300 человек остались на острове Джарылгач из-за сильного ветра, они не могли попасть на материк. Пограничная охрана и патрульно-спасательная служба пытались перевезти людей до наступления темноты.

Напомним, в начале июля в селе Перелеты Балтского района Одесской области во время утренней прогулки на лодке утонули три девушки.