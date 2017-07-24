В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет. Взрыв и пожар произошли на одной из баз отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Возникший после взрыва пожар потушили спасатели. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.