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    Происшествия

    В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв

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    По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Возникший после взрыва пожар потушили спасатели. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.
    Въезд в пгт. Затока в Одесской области
    Panoramio.com / Константин Сушко

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет. Взрыв и пожар произошли на одной из баз отдыха в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

    Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

    По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Возникший после взрыва пожар потушили спасатели. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

    По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

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