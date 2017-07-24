Главный полицейский Киева похвастался фото с отдыха в Турции

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Начальник департамента патрульной полиции Киева Юрий Зозуля проводит отпуск в Турции.

Сам он отправился на отдых или с семьей, не известно.

Зозуля разместил фото в Instagram.

Instagram Юрий Зозуля на доске для SUP серфинга в Турции

Геолокация снимка — Олюдениз — это курортный поселок, расположенный на средиземноморском побережье Турции в 15 км от города Фетхие. Там находится Голубая лагуна — национальный заповедник Турции. Место с трех сторон окружено горами, поэтому Олюдениз считается одним из самых популярным мест для отработки опасных режимов парапланерных полетов.

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Неделя в 5-звездочном отеле с авиаперелетом обойдется как минимум 20 тысяч гривен на одного, пишет "Страна".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко также взял отпуск и отправился в США отметить свой день рождения.