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    Фотоленты

    Фотоитоги 24 июля: бунт из-за цирка, суд над живодером, старт велокаравана

    (обновлено: )4310
    Дмитрий Кияница, которого обвиняют в жестоком обращении с котом, на скамье подсудимых во время заседания Голосеевского райсуда Киева
    Акция сторонников и противников цирка с животными
    В Киеве состоялся старт Велокаравана дружбы Украина - Корея
    В Харьковской области взорвался автомобиль
    Инцидент в центре Праги
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Взрыв автомобиля в Одессе
    San Diego Comic-Con 2017 - фестиваль комиксов, кино и сериалов в Сан-Диего
    Теракт в Кабуле
    В Швейцарии мужчина с бензопилой устроил резню: есть раненые
    Дмитрий Кияница, которого обвиняют в жестоком обращении с котом, на скамье подсудимых во время заседания Голосеевского райсуда Киева
    Дмитрий Кияница, которого обвиняют в жестоком обращении с котом, на скамье подсудимых во время заседания Голосеевского райсуда Киева.
    УНИАН
    Акция сторонников и противников цирка с животными
    В Киеве протестовали сторонники и противники цирка с животными.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся старт Велокаравана дружбы Украина - Корея
    В Киеве состоялся старт "Велокаравана дружбы Украина - Корея".
    УНИАН
    В Харьковской области взорвался автомобиль
    Мужчина пострадал в результате взрыва автомобиля на предприятии в Харьковской области, полиция завела уголовное дело по статье "покушение на убийство". По данным СМИ, пострадавшим оказался директор местной птицефабрики.
    полиция Харьковской области в facebook
    Инцидент в центре Праги
    В центре Праги неизвестный совершил нападение на оружейный магазин.
    cz.linkedin.com
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Самолет марки СЕSSNA (модель 182Р) перевернулся между селами Корнич и Королевка в Ивано-Франковской области.
    Полиция Прикарпатья
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Автомобиль "ВАЗ 2101" в центре Одессы взорвался в результате действия взрывного устройства, которое заложили в районе заднего левого пассажирского места.
    Думская.net
    San Diego Comic-Con 2017 - фестиваль комиксов, кино и сериалов в Сан-Диего
    San Diego Comic-Con 2017 - фестиваль комиксов, кино и сериалов в Сан-Диего.
    Bill Wechter / AFP
    Теракт в Кабуле
    На месте теракта в Кабуле, столице Афганистана.
    REUTERS Omar Sobhani
    В Швейцарии мужчина с бензопилой устроил резню: есть раненые
    В Швейцарии мужчина с бензопилой устроил резню: есть раненые.
    MICHAEL BUHOLZER / AFP

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    Дмитрий Кияница, которого обвиняют в жестоком обращении с котом, на скамье подсудимых во время заседания Голосеевского райсуда Киева.

    Под зданием Администрации президента в центре Киева в понедельник собрались сторонники и противники принятия закона №5119-1, который должен существенно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными. Участники митинга требовали наложить вето на закон №5119-1. По информации СМИ, на акции был замечен Николай Кобзов — основатель крупнейшего в Украине цирка "Кобзов".

    Смотрите также: Последствия взрыва авто в центре Одессы

    Голосеевский суд Киева в понедельник вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года задержали за жестокое обращении с котом. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Однако приговор вступит в силу не сразу — еще в течение месяца осужденный имеет право обжаловать решение суда, а до тех пор будет находиться на свободе.

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