Фотоитоги 24 июля: бунт из-за цирка, суд над живодером, старт велокаравана

Под зданием Администрации президента в центре Киева в понедельник собрались сторонники и противники принятия закона №5119-1, который должен существенно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными. Участники митинга требовали наложить вето на закон №5119-1. По информации СМИ, на акции был замечен Николай Кобзов — основатель крупнейшего в Украине цирка "Кобзов".

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Голосеевский суд Киева в понедельник вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года задержали за жестокое обращении с котом. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Однако приговор вступит в силу не сразу — еще в течение месяца осужденный имеет право обжаловать решение суда, а до тех пор будет находиться на свободе.