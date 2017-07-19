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    Кличко - 46. Мэр Киева взял отпуск и улетел в Америку

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    Мэр столицы Виталий Кличко признался журналистам, что хочет отметить 46-й день рождения в семейном кругу, поэтому взял отпуск на неделю и отправился в США.
    Виталий Кличко
    Кличко - мэр/Facebook

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко во вторник отмечает день рождения, ему исполняется 46 лет.

    В прошлом Кличко — боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO (1999—2000), по версии журнала The Ring (2004-2005) и WBC (2004-2005, 2008-2013), бывший чемпион Европы по боксу среди профессионалов по версии EBU. Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу по версиям различных организаций. Трехкратный чемпион Украины по боксу среди любителей.

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    В ноябре 2005 года заявил о завершении спортивной карьеры, а в 2007 году — о ее возобновлении. Спортивная карьера окончательно была завершена в декабре 2013 года.

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    Как пишет "Страна", Виталий Кличко признался журналистам, что хочет отметить 46-й день рождения в семейном кругу, поэтому взял отпуск на неделю и отправился в США.

    "Дети в летнем лагере неподалеку от Канады. Уже на протяжении нескольких лет, мой день рождения — это, так сказать, "родительский день". Это большой праздник для моих родителей, и в свой день рождения я утром всегда поздравляю маму. И говорю ей "спасибо" за то, что живу", — цитирует его издание.

    По данным сайта "Вести", дети Кличко, побывав в Киеве, отправились в скаутский лагерь под названием Boy Scout Camp Chief SeattLe Council в окрестностях Сиэтла (штат Вашингтон), пребывание в котором обходится 2500 долларов в месяц c человека.

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