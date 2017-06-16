Кличко анонсировал канатную дорогу на Труханов остров в Киеве

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко представил план развития инфраструктуры прибрежных территорий и зон отдыха Киева, согласно которому между Аркой Дружбы народов и Трухановым островом появится канатная дорога, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По словам мэра, также власти обустроят станции канатной дороги на Почтовой Площади, экскурсионно-обзорные башни, пешеходные зоны на Контрактовой площади.

"В этом проекте будут объединены маршрутами знаковые места Киева. А Почтовая площадь станет туристическим хабом, откуда можно будет добраться до красивейших локаций Киева", — сказал Кличко.

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Напомним, ранее Кличко временно отстранил руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко от исполнения должностных обязанностей.