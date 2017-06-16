наверх
16.06.201711:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Кличко анонсировал канатную дорогу на Труханов остров в Киеве

    (обновлено: )3101
    По словам мэра, также власти обустроят станции канатной дороги на Почтовой Площади, экскурсионно-обзорные башни, пешеходные зоны на Контрактовой площади.
    Проект канатной дороги на Труханов остров
    КГГА

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко представил план развития инфраструктуры прибрежных территорий и зон отдыха Киева, согласно которому между Аркой Дружбы народов и Трухановым островом появится канатная дорога, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

    По словам мэра, также власти обустроят станции канатной дороги на Почтовой Площади, экскурсионно-обзорные башни, пешеходные зоны на Контрактовой площади.

    "В этом проекте будут объединены маршрутами знаковые места Киева. А Почтовая площадь станет туристическим хабом, откуда можно будет добраться до красивейших локаций Киева", — сказал Кличко.

    Читайте также: "Прощай, немытая Россия!"… А на себя посмотреть?

    Напомним, ранее Кличко временно отстранил руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко от исполнения должностных обязанностей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Cотрудник пограничной службы. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол