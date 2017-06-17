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    Кличко открыл Парад трамваев в Киеве

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    Мэр Киева Виталий Кличко дал старт Параду трамваев, который состоялся на Контрактовой площади Киева по случаю 125-летия Киевского электрического трамвая.
    Канал "Партия УДАР Виталия Кличко" в Youtube

    Кличко отметил, что Парад трамваев уже стал традицией для Киева. А его нынешняя особенность — 20 моделей различных трамваев — от самых старых до современных. 

    Мэр Киева также добавил, что ежедневно столичные трамваи перевозят 400 000 пассажиров. И Киев заинтересован в развитии трамвайной сети ввиду экологичности и высокой провозной способности этого вида транспорта.

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    Виталий Кличко напомнил, что Киев закупил 13 современных трамваев с низким полом, среди них — 10 вагонов польского производства "PESA" и 3 отечественных "Электрон" (г. Львов).

    Все современные трамваи оборудованы внешними и внутренними видеокамерами, системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. Кроме того, отметил мэр Киева, пассажиры могут бесплатно зарядить свои гаджеты и подключиться к Wi-Fi.

    По словам Кличко, в этом году выделены средства на закупку 47 современных трамвайных вагонов.

    "Мы также делаем все, чтобы восстановить производство трамваев в нашем городе. Это будет способствовать притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест", — сказал столичный голова.

    Кроме того, по его словам, предполагается строительство (продолжение) Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро Дворец Спорта. Ежедневно Борщаговская линия перевозит 160 000 пассажиров. А продолжение линии позволит увеличить пассажиропоток на 60% в сутки.

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