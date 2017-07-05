Кличко "прогулялся" с чиновниками по Труханову острову

Труханов остров в Киеве останется рекреационной зоной и местом для отдыха киевлян и гостей города; никаких капитальных строений здесь не будет, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания по развитию Труханова острова.

"В последнее время очень много спекуляций относительно судьбы Труханова острова. Но могу заверить: Труханов остров был, есть и будет оставаться рекреационной зоной. Никаких застроек здесь не будет. Если что-то и будет строиться, то это – спортивные площадки, инфраструктура для активного отдыха, но новых капитальных сооружений здесь не будет", – цитирует мэра пресс-служба КГГА.

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Кличко подчеркнул, что столичная власть поставила перед собой задачу сделать общественное пространство на Трухановом острове комфортным и современным, развивать спортивную инфраструктуру. Кроме того, добавил он, предполагается развитие туристической инфраструктуры, чтобы те, кто хочет отдыхать на острове, могли с комфортом добраться до него.

Так, по словам градоначальника, речь идет о строительстве канатной дороги. Он подчеркнул, что после проведения инвестиционного конкурса, канатная дорога будет построена максимум за два года.