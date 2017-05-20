Кличко: 80% киевских дорог не соответствуют стандартам

КИЕВ, 20 мая — РАИ Новости Украина. Ситуация с состоянием столичных дорог должна кардинально измениться в течение ближайших двух-трех лет, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в прошлом году в столице отремонтировали 200 км дорог, а в этом году власти Киева планируют восстановить 300 км городских дорог и проездов, передает пресс-служба КГГА.

Мэр подчеркнул, что в Киеве более 1660 км дорог и 80% из них не соответствуют должным стандартам.

Кличко добавил, что из запланированных на этот год уже завершены ремонтные работы на улицах Международной, Раисы Окипной и Русановской набережной. Почти завершен капитальный ремонт на улицах 9 мая, Трублаини, Механизаторов, где обустроено новое дорожное покрытие, говорится в заявлении.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт на улицах Васильковской, Луговой, Кольцевой дороге, средний ремонт на Красноткацкой. Летом начнутся работы по капитальному ремонту Воздухофлотского проспекта, ул. Елены Телиги, бульвара Дружбы народов, ул. Бальзака, ул. Льва Толстого и многих других дорог в столице. Также, по словам мэра, начнется ремонт Шулявского путепровода и сейчас продолжаются подготовительные работы. По Подольско-Воскресенскому мосту продолжаются переговоры с инвесторами по его строительству.

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"В Киеве сейчас около 70 мостов, которые мы будем ремонтировать. На Нивках уже начинаем работы. И рассчитываем, что мост станет шире и это снимет транспортную нагрузку", – добавил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва теплосети на проспекте Героев Сталинграда в Оболнском районе Киева образовался огромный котлован.