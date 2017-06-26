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    Киев

    Кличко открыл новый знак "Киев" при въезде в столицу

    (обновлено: )237
    Новый знак, сделанный из металла, в темное время суток будет подсвечиваться. Кроме того, будет приведена в порядок клумба вокруг знака. Высота каждой буквы - 3 метра, силуэта Архистратига Михаила - более 8 метров.
    Виталий Кличко презентовал новую надпись КИЕВ при въезде в столицу
    facebook.com/merkieva

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 26 июня, открыл новый въездной знак в столицу на Бориспольском шоссе, сообщает пресс-служба горсовета.

    На знаке изображен архангел Михаил и надпись "Киев".

    facebook.com/merkieva
    Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу

    "На шести въездах в Киев мы планируем установить новые архитектурно-дорожные въездные знаки. Это первое, что видит человек, приезжая в любой город. И особенно важно, что сегодня мы открываем этот знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта "Борисполь" в столицу. И будет встречать каждого гостя, который прибудет в Киев. до конца года мы планируем установить новые символы на границе города на пяти различных въездах в столицу", — заявил Кличко во время открытия.

    facebook.com/merkieva
    Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу

    Он напомнил, что старый знак был изготовлен почти 40 лет назад, к Олимпиаде-80. 

    Новый знак, сделанный из металла, в темное время суток будет подсвечиваться. Кроме того, будет приведена в порядок клумба вокруг знака. Высота каждой буквы — 3 метра, силуэта Архистратига Михаила — более 8 метров.

    facebook.com/merkieva
    Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу

    По словам мэра, дизайн остальных знаков на въезде в столицу пока не утвержден, ведутся проектные работы. 

    facebook.com/merkieva
    Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу

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