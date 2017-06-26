Кличко открыл новый знак "Киев" при въезде в столицу

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 26 июня, открыл новый въездной знак в столицу на Бориспольском шоссе, сообщает пресс-служба горсовета.

На знаке изображен архангел Михаил и надпись "Киев".

facebook.com/merkieva Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу

"На шести въездах в Киев мы планируем установить новые архитектурно-дорожные въездные знаки. Это первое, что видит человек, приезжая в любой город. И особенно важно, что сегодня мы открываем этот знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта "Борисполь" в столицу. И будет встречать каждого гостя, который прибудет в Киев. до конца года мы планируем установить новые символы на границе города на пяти различных въездах в столицу", — заявил Кличко во время открытия.

facebook.com/merkieva Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу

Он напомнил, что старый знак был изготовлен почти 40 лет назад, к Олимпиаде-80.

Новый знак, сделанный из металла, в темное время суток будет подсвечиваться. Кроме того, будет приведена в порядок клумба вокруг знака. Высота каждой буквы — 3 метра, силуэта Архистратига Михаила — более 8 метров.

facebook.com/merkieva Виталий Кличко презентовал новую надпись "КИЕВ" при въезде в столицу

По словам мэра, дизайн остальных знаков на въезде в столицу пока не утвержден, ведутся проектные работы.