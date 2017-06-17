Как на Карибах: Кличко побывал на киевских пляжах

Киевский мэр Виталий Кличко проинспектировал работу столичных пляжей и остался доволен результатом, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Три киевских пляжа — "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" — в этом году впервые получили престижную награду "Голубой флаг" по 33 показателям, включая качество воды, безопасность, ассортимент услуг.

"Киевские пляжи намного лучше. Наш песок не хуже багамского. Нам нужно еще многое сделать, чтобы действительно обустроить максимально пляжи в соответствии со всеми требованиями, но мы работаем для того, чтобы каждый приходящий на пляж чувствовал себя, как на Карибах", — отметил мэр.

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