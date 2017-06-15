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    Культура

    Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото Пугачевой на отдыхе

    (обновлено: )62111
    На фото народная артистка СССР Алла Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. В апреле этого года популярной певице исполнилось 68 лет.
    Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Российский артист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе.

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    Супруги отдыхают в Юрмале. Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа. 

    "Любимая загорает. Снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют", — подписал фото Галкин. 

    Подписчики артиста тут же принялись хвалить Пугачеву и восхищаться ее формами. "Не узнала Аллу Борисовну. Потрясающе выглядит", — пишет пользовательница shorena3033. 

    "Шикарная!" — отмечают другие.

    maxgalkinru
    Алла Пугачева

    Ранее создатель сети клиник "Мать и дитя", руководитель перинатального центра, где родились дети звездной пары, Марк Курцер  сообщил, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет здоровыми, мальчик весил при рождении почти 3 килограмма, девочка — около 2,5 килограмма.

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