Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото Пугачевой на отдыхе

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Российский артист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал в Instagram откровенное фото народной артистки СССР, которая загорает на отдыхе.

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Супруги отдыхают в Юрмале. Пугачева загорает на шезлонге в черном купальнике и без макияжа.

"Любимая загорает. Снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют", — подписал фото Галкин.

Подписчики артиста тут же принялись хвалить Пугачеву и восхищаться ее формами. "Не узнала Аллу Борисовну. Потрясающе выглядит", — пишет пользовательница shorena3033.

"Шикарная!" — отмечают другие.

maxgalkinru Алла Пугачева

Ранее создатель сети клиник "Мать и дитя", руководитель перинатального центра, где родились дети звездной пары, Марк Курцер сообщил, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет здоровыми, мальчик весил при рождении почти 3 килограмма, девочка — около 2,5 килограмма.