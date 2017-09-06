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    На выходных центр Киева перекроют

    (обновлено: )56
    По данным КГГА, 9 сентября с 09:00 до 23:00 будет запрещено движение на Площади Независимости и улице Крещатик (от улицы Городецкого до улицы Хмельницкого).
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на будущих выходных — 9 и 10 сентября — перекроют ряд центральных улиц.

    Как сообщает пресс-служба КГГА, центр перекроют из-за проведения спортивного фестиваля. 

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    Так, по данным КГГА, 9 сентября с 09:00 до 23:00 будет запрещено движение на Площади Независимости и улице Крещатик (от улицы Городецкого до улицы Хмельницкого). 

    Также с 6:00 9 сентября до 23:00 10 сентября для монтажа конструкций спортивного городка запретят движение по такому маршруту: улица Крещатик — Европейская площадь — улица Михаила Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — улица Михаила Грушевского — Арсенальная площадь — улица Ивана Мазепы — Арсенальная площадь — улица Михаила Грушевского — Петровская аллея — Парковая дорога — аллея Героев Крут — улица Ивана Мазепы — Арсенальная площадь — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь — улица Крещатик.

    Маршруты движения пассажирского транспорта на период перекрытия будут изменены. 

    Как сообщалось ранее, в середине сентября В Киеве на три дня введут ограничения в движении транспорта на улице Крещатик в связи с мероприятиями ко Всеукраинскому празднику благодарения.

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