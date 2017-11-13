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    Взрывоопасные выходные. Жить в Украине становится все страшнее

    Тема:

    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (40)

    (обновлено: )70131
    С каждым днем жить в Украине все страшнее. Минувшие выходные без преувеличения можно назвать взрывоопасными. Взрывчатка возле ТЦ в Киеве, подрыв авто с полицейскими под Днепром, взрыв на Донбассе и в Черкассах — и это лишь за 2 дня.
    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Взрывчатка возле ТЦ в Киеве

    В воскресенье вечером находка полиции в центре столицы всколыхнула киевлян. У торгового комплекса "Аркадия" на Днепровской набережной, 33 был задержан автомобиль со взрывчаткой. В частности, правоохранители обнаружили 5 брикетов пластида весом в 6,5 килограмма и 10 электродетонаторов.

    Кровавое ограбление в Днепре: пять полицейских ранены
    Пресс-служба Днепропетровской области
    Соцсети о взрыве в Днепре: у домушников – гранаты, у киллеров – "Грады"?

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    В МВД тут же заявили, что в столице предотвращен теракт, а все патрульные были переведены в повышенную готовность. 

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что задержаны двое человек, у них при себе не было ни документов, ни средств связи. 

    "Они пока не дают признательных показаний, но следователи с ними продолжают работу. Следствие предполагает, что эта группа готовилась совершить террористический акт в столице Украины", — добавил он. 

    В то же время журналист Юрий Бутусов уточнил, что задержанные якобы жители Мукачево.

    На месте ЧП в Одессе
    7kanal.com.ua
    "Криминальные разборки". Спецкор о поджогах авто в Одессе

    "Машина "Фольксваген Пассат" из Закарпатской области. Задержанные — жители Мукачево, граждане Украины. Племянник приехал на машине своего дяди. Для связи у него — телефон с нулевым имей-кодом, то есть не обычный аппарат, а переделанный специалистами для того, чтобы его виртуальная сота не пеленговалась в радиоэфире. В принципе, можно и на радиорынке купить — вопрос только зачем? Под "Аркадией" уже работает СБУ. Интересно будет посмотреть на задержанных на суде", — писал он.

    Вместе с тем, сами задержанные заявили, что не знали о взрывчатке. По их словам, они якобы привезли сумку из Мукачево Закарпатской области. 

    "Познакомились на дискотеке с парнем – он предложил им доставить эти запчасти. В Киеве к ним должны были подойти забрать эту передачу на этом месте", — рассказали в полиции. 

    Подрыв авто под Днепром

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    В Днепропетровской области в городе Желтые Воды из гранатомета расстреляли авто полицейских. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Автомобиль сгорел наполовину.

    "Вчера вечером в городе Желтые Воды двое полицейских, 1979 и 1980 рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину", – сообщили в полиции.

    В полиции добавили, что предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18. С места происшествия были изъяты осколки от реактивной гранаты.

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    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

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    Взрывы на Донбассе и в Черкассах

    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Звездный час преступности. МВД не справляется с криминалом

    Не обошлось на выходных без эксцессов и на Донбассе. 

    У салона красоты в населенном пункте Константиновка, находящемся на контролируемой Киевом территории, произошел взрыв гранаты. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. 

    "В 18.06 в Константиновское отделение полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу. В результате взрыва повреждены помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома", — говорится в сообщении полиции.

    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Facebook Оксаны Блищик
    Стынет кровь. Украина, наши дни: расстрелы, взрывы, криминальные войны

    По данным правоохранителей, предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5. 

    Открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

    А в воскресенье, 12 ноября, взрыв прогремел в Черкассах в одном из жилых домов. На этот раз жертв не удалось избежать. 

    Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Зоя Вовк, в результате взрыва один человек погиб, еще двое пострадали. 

    По предварительным данным полиции, в квартире взорвалась граната, женщину госпитализировали. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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