Взрывоопасные выходные. Жить в Украине становится все страшнее

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Взрывчатка возле ТЦ в Киеве

В воскресенье вечером находка полиции в центре столицы всколыхнула киевлян. У торгового комплекса "Аркадия" на Днепровской набережной, 33 был задержан автомобиль со взрывчаткой. В частности, правоохранители обнаружили 5 брикетов пластида весом в 6,5 килограмма и 10 электродетонаторов.

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В МВД тут же заявили, что в столице предотвращен теракт, а все патрульные были переведены в повышенную готовность.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что задержаны двое человек, у них при себе не было ни документов, ни средств связи.

"Они пока не дают признательных показаний, но следователи с ними продолжают работу. Следствие предполагает, что эта группа готовилась совершить террористический акт в столице Украины", — добавил он.

В то же время журналист Юрий Бутусов уточнил, что задержанные якобы жители Мукачево.

"Машина "Фольксваген Пассат" из Закарпатской области. Задержанные — жители Мукачево, граждане Украины. Племянник приехал на машине своего дяди. Для связи у него — телефон с нулевым имей-кодом, то есть не обычный аппарат, а переделанный специалистами для того, чтобы его виртуальная сота не пеленговалась в радиоэфире. В принципе, можно и на радиорынке купить — вопрос только зачем? Под "Аркадией" уже работает СБУ. Интересно будет посмотреть на задержанных на суде", — писал он.

Вместе с тем, сами задержанные заявили, что не знали о взрывчатке. По их словам, они якобы привезли сумку из Мукачево Закарпатской области.

"Познакомились на дискотеке с парнем – он предложил им доставить эти запчасти. В Киеве к ним должны были подойти забрать эту передачу на этом месте", — рассказали в полиции.

Подрыв авто под Днепром

В Днепропетровской области в городе Желтые Воды из гранатомета расстреляли авто полицейских. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Автомобиль сгорел наполовину.

"Вчера вечером в городе Желтые Воды двое полицейских, 1979 и 1980 рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину", – сообщили в полиции.

В полиции добавили, что предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18. С места происшествия были изъяты осколки от реактивной гранаты.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

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Взрывы на Донбассе и в Черкассах

Не обошлось на выходных без эксцессов и на Донбассе.

У салона красоты в населенном пункте Константиновка, находящемся на контролируемой Киевом территории, произошел взрыв гранаты. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

"В 18.06 в Константиновское отделение полиции поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу. В результате взрыва повреждены помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома", — говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5.

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

А в воскресенье, 12 ноября, взрыв прогремел в Черкассах в одном из жилых домов. На этот раз жертв не удалось избежать.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции города Зоя Вовк, в результате взрыва один человек погиб, еще двое пострадали.

По предварительным данным полиции, в квартире взорвалась граната, женщину госпитализировали.

По материалам из открытых источников интернет