На выходных города Украины будут охранять 13 тыс правоохранителей

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. На этих выходных, 14-16 октября, правопорядок в украинских городах будут обеспечивать до 13 тысяч сотрудников полиции и Национальной гвардии, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

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Как стало известно, в выходные Нацполиция и Нацгвардия будут переведены на усиленный режим несение службы. В течение трех дней по всем регионам страны будут проходить около 200-300 мероприятий с участием большого количества граждан.

Всего для обеспечения правопорядка в украинских городах будут задействованы до 13 тысяч правоохранителей.

"Количество работников будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить безопасность граждан", — заявил первый замминистра МВД Сергей Яровой.

В Киеве будут дежурить около 5 тысяч правоохранителей.

Как сообщалось ранее, украинские националисты 14 октября собираются провести совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве.