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    Общество

    На выходных города Украины будут охранять 13 тыс правоохранителей

    (обновлено: )9101
    В течение трех дней по всем регионам страны будут проходить около 200-300 мероприятий с участием большого количества граждан. Всего для обеспечения правопорядка в украинских городах будут задействованы до 13 тысяч правоохранителей.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. На этих выходных, 14-16 октября, правопорядок в украинских городах будут обеспечивать до 13 тысяч сотрудников полиции и Национальной гвардии, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как стало известно, в выходные Нацполиция и Нацгвардия будут переведены на усиленный режим несение службы. В течение трех дней по всем регионам страны будут проходить около 200-300 мероприятий с участием большого количества граждан.

    Всего для обеспечения правопорядка в украинских городах будут задействованы до 13 тысяч правоохранителей.

    "Количество работников будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. У нас достаточно сил для того, чтобы обеспечить безопасность граждан", — заявил первый замминистра МВД Сергей Яровой.

    В Киеве будут дежурить около 5 тысяч правоохранителей.

    Как сообщалось ранее, украинские националисты 14 октября собираются провести совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве.

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