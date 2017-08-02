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    Общество

    В Одессе к выходным температура поднимется до 40 градусов

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    Украина: жара наступает (134)

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    По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в Одессе как минимум две недели - до середины августа. Лишь с 15 числа возможно небольшое похолодание.
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    Думская.net

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. По прогнозам синоптиков, температура в 34-36 градусов выше нуля (в тени), которая установилась в Одессе в первых числах августа, — не предел.

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    Уже в субботу столбики термометров могут преодолеть отметку в 37 градусов, а в воскресенье жара может достигнуть 39-40 градусов в тени, что станет абсолютным температурным рекордом августа за все время наблюдений, сообщает "Таймер".

    В понедельник немного "похолодает": температура вернется на уровень 36-37 градусов в тени. В целом же жаркая погода сохранится в Одессе как минимум две недели — до середины августа. Лишь в районе 15 числа возможно небольшое похолодание.

    Морская вода прогреется днем до 25 градусов тепла. 

    Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что у работодателей в Украине есть все возможности сократить сотрудникам рабочий день в связи с аномальной жарой.

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