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    Сиеста для украинцев. В Кабмине отреагировали на идею сократить рабочий день

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    Украина: жара наступает (134)

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    Как отметил вице-премьер Павел Розенко, на сегодняшний день климатический условия в стране не вызывают необходимости дискуссии по поводу сиесты на национальном уровне.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. У работодателей в Украине есть все возможности сократить сотрудникам рабочий день в связи с аномальной жарой, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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    "В рамках трудового законодательства у работодателя есть абсолютно все возможности, чтобы решить вопрос сиесты в индивидуальном порядке", — - цитирует Розенко УНИАН.

    Вице-премьер уточнил, что на сегодняшний день климатический условия не вызывают необходимости дискуссии по поводу сиесты на национальном уровне. Вместе с тем, как напомнил Розенко, согласно трудовому законодательству, рабочая неделя для каждого сотрудника включает 40 рабочих часов.

    "Говорить о том, что давайте летом сократим 40-часовую рабочую неделю и сделаем ее, к примеру, 35-часовой, на мой взгляд, является нецелесообразным", — резюмировал Розенко, добавив, что работодателей в принятии соответствующих решений никто не ограничивает.

    Напомним, в Закарпатской области в связи с аномальной жарой власти на час сократили рабочий день. Ранее также сообщалось, что в Херсоне из-за жары участились случаи инсультов.

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