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    Невозможно трудиться. На Закарпатье сократили рабочий день из-за жары

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    Украина: жара наступает (129)

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    Как отметил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, продуктивно работать в условиях аномальной жары можно только в оборудованных кондиционерами помещениях.
    Жара. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Закарпатской области в связи с аномальной жарой власти на час сократили рабочий день, сообщается на сайте губернатора региона Геннадия Москаля, который подписал соответствующее распоряжение.

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    Сокращение рабочего дня на один час вводится со 2 по 10 августа.

    "На большей части Закарпатья ожидается до 36 градусов тепла, а в южных районах — Береговщине и Виноградовщине. Продуктивно работать в таких условиях можно разве что в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше поменять режим работы и сократить рабочее время на час", — говорится в сообщении.

    Недоработанные с 2 по 10 августа часы будут перенесены на рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется (от 28.08 по 5.09).

    Учреждениям и предприятиям всех форм собственности рекомендуется изменить рабочий график работников, увеличить технологические перерывы, ограничить выполнение работ повышенной опасности и тому подобное.

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    Напомним, по информации Украинского гидрометцентра, в среду в стране сохранится жаркая погода, температура воздуха местами повысится до 35-37°. Также сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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