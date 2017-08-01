Эксперт: Украину ожидает чрезвычайная жара

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Уже в 10 областях Украины объявили чрезвычайную, самого высокого — пятого класса, пожарную опасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Украинцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

В каких областях опаснее всего, и чего во время жары не стоит делать в лесу, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил начальник Управления на реагирование на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Анатолий Врублевский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вже в десяти областях оголошено п'ятого класу пожежну небезпеку, а Київ, Київська область підпадають під це оголошення?

— Так, у Київській області у нас дуже багато пожеж на даний час, але я хочу вам зауважити, що ми успішно з цим справляємося, у нас всі випадки, які у нас траплялися по екосистемам, це частіше, коли горить трава, а також горять пожежі на торфовищах. Це найбільше — пожежі на торфовищах у нас, і вони найбільш трудозатратні такі. І по особовому складу, і по техніці. Зважаючи на те, що погода трошки для нас поліпшилася, були опади, зволоження ґрунту пройшло, то зараз трошки пішло на спад.

Але попереду синоптики обіцяють нам досить спекотні дні. Крім того, що оголошують певний клас пожежної небезпеки, якісь заходи проводяться?

— Ми готуємося не зараз, коли підвищується клас небезпеки, ми ще починаючи з кінця зими, у нас пройшло ряд засідань комісії, де були прийняті певні заходи. Це і накопичення певної кількості води в каналах, для утримання в зволоженому стані торфовищ, а також для проведення гасіння пожежі на випадок пожежі. Також випущені і проінформовано населення, що необхідно робити: це обмеження заїзду під час пожежонебезпечного періоду в ліси, також правила поведінки, тобто що необхідно робити, це якщо розводити багаття, то лише в спеціально відведених місцях лісового господарства, де визначають вони зони відпочинку для людей. Також заборона спалювання сухої трави, рослинності і сміття у себе, що також спричиняє, тому що люди, як правило, тільки обмежуються своїми городами, і коли вони розповсюджуються далі на великі площі, то люди кажуть: це вже не наше, те, що у мене було — те я погасив, а те, що решта — це вже ваше. Тобто вони не усвідомлюють ту небезпеку, яка ініціює в подальшому масштабну пожежу. Також утримання наших підрозділів у постійній готовності до дій за призначенням, накопичення пально-мастильних матеріалів, утримання і пожежотехнічного озброєння, яке необхідно для залучення, також прийняття певних програм у Київській області по закупівлі мотопомп та інших засобів для перекачування води, для гасіння торфовищ, для заливання певних територій.

Людей вистачає для реагування на такі надзвичайні події?

— У нас кадрів вистачає, ми просто залучаємо, якщо у нас, наприклад, проходить пожежа у Вишгородському районі, то ми залучаємо з інших районів більшу нашу кількість сил і засобів, і відповідно день-два, і ця пожежа, максимум два дні, але у нас всі пожежі будуть ліквідовані, що стосується екосистем. На рахунок збільшення особового складу з інших підрозділів… скажемо так, такої проблематики, що у нас нема людей — такої немає, або особового складу.

Чого чекати від погоди вже найближчим часом, в ефірі Голосу Столиці повіомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня.

Що буде з погодою найближчими днями? Чи правда, що на Україну чекає страшенна спека після таких злив?

— Так, у нас буде спекотно, і переважно суха погода в ці дні, ось до кінця цього тижня. Температурний фон становитиме в північній половині 30-34, це максимальна вдень, і в південній половині — 34-39 градусів.

А у зв'язку з такою спекою, якщо вона довго протримається, потім ми будемо бачити дощовий серпень?

— Потім знову може бути така нестійка погода, як ось відбувалася на минулому тижні, як з грозами, градом, шквалистим вітром, і навіть смерчами. Якщо буде досить таке прохолодне повітря змінювати цю гарячу повітряну масу.

Які середні температурні показники на серпень обіцяють?

— Поки що на цьому тижні максимально на півдні — 39 градусів, у північній половині — 34 градуси, але прогноз кожен день уточнюється, тому, можливо, буде і 35 градусів, якщо на півночі, 36, і на півдні — до 40 градусів. Але поки що розрахунки таких високих не дають, тобто все в межах 30-34 градуси — північна половина, південна — 35-39 градусів, максимальні температури.

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Якою буде температура води в наших водоймах — річках, морях?

— Станом на сьогодні температура в річках, я думаю, вже 20 градусів і вище, а в морі це також вище 20 — 20-27 градусів. Біля Одеси тільки сьогодні вранці наміряли 15 градусів… таке там буває.

Напомним, сильный град, ветер и шторм не повлияли на наплыв туристов в Одессе, хоть санэпидемстанция и рекомендует не купаться в течение нескольких дней, сообщил специальный корреспондент Александр Тарасенко.

Ранее специальный корреспондент Наталья Гусак сообщила, что в Кривом Роге буря вырвала бетонные электроопоры и ограждения, а также оставила людей без крыш над головами.