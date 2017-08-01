Знойное лето: как выжить в жару

Уже в 10 областях Украины объявили чрезвычайную, самого высокого — пятого класса, пожарную опасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Украинцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

В каких областях опаснее всего, и чего во время жары не стоит делать в лесу, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил начальник Управления на реагирование на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Анатолий Врублевский.

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