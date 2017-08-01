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    Знойное лето: как выжить в жару

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    Украина: жара наступает (126)

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    На 2−3 августа синоптики обещают жару на большей части территории Украины — воздух прогреется до 35−37°. Правила поведения в такую погоду - в инфографике РИА Новости Украина.
    Инфографика. Как вести себя в жару
    РИА Новости Украина

    Уже в 10 областях Украины объявили чрезвычайную, самого высокого — пятого класса, пожарную опасность. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

    Украинцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

    В каких областях опаснее всего, и чего во время жары не стоит делать в лесу, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил начальник Управления на реагирование на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Анатолий Врублевский.

    Продолжение читайте в статье "Эксперт: Украину ожидает чрезвычайно аномальная жара"

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