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    Погода в Украине: адская жара наступает

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    Украина: жара наступает (128)

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    По информации Украинского гидрометцентра, в среду в стране сохранится жаркая погода, температура воздуха местами прогреется до 35-37°.
    На пляжах Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В среду, 2 августа, в Украине погода будет сухой и жаркой, сообщает Гидрометцентр.

    Инфографика. Как вести себя в жару
    РИА Новости Украина
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    Температура ночью 17-22°, днем ​​29-34, в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

    В Киеве среда будет солнечной и жаркой — ночью 20..22°, днем ​​32..34°.

    Во Львове также жара — температура ночью около 18..20°, днем ​​33°..35°.

    В Днепре сухо и солнечно — температура ночью 19..21°, днем ​​32..34°.

    В Одессе без осадков и жарко. Ночью 20..22°, днем ​​32..34.

    В Харькове в среду осадков не будет. Ночью 18..20°, днем ​​31..33°.

    В Карпатах 2 августа осадков также не будет. Температура ночью 13..18°, днем ​​23..28°.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 2 августа

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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