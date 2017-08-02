Погода в Украине: адская жара наступает

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В среду, 2 августа, в Украине погода будет сухой и жаркой, сообщает Гидрометцентр.

Температура ночью 17-22°, днем ​​29-34, в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве среда будет солнечной и жаркой — ночью 20..22°, днем ​​32..34°.

Во Львове также жара — температура ночью около 18..20°, днем ​​33°..35°.

В Днепре сухо и солнечно — температура ночью 19..21°, днем ​​32..34°.

В Одессе без осадков и жарко. Ночью 20..22°, днем ​​32..34.

В Харькове в среду осадков не будет. Ночью 18..20°, днем ​​31..33°.

В Карпатах 2 августа осадков также не будет. Температура ночью 13..18°, днем ​​23..28°.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 2 августа

Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.