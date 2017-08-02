КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Из-за аномального повышения температуры воздуха в Украине, в Херсоне в частности участились случаи инсультов.

Нapядy c пострадавшими от жары cpeднeгo и cтapшeгo вoзpacтa yжe пoпaдaютcя 27-30-лeтниe, рассказал порталу Херсон.нет. глaвный вpaч бoльницы имeни Kapaбeлeшa Aллa Maлицкaя.

Так, за последние несколько дней количество обращений с инсультом возросло до восьми человек в день. Тогда как в прохладную погоду, с инсультом в медучреждение обращалось 2-3 человека.

Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.