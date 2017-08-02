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    Аномальная жара: молодежь с инсультами попадает в больницы - СМИ

    Тема:

    Украина: жара наступает (133)

    (обновлено: )101610
    В больницах Херсона рассказали, что в результате аномального повышения температуры воздуха в больницы с инсультами стали попадать молодые люди до 30 лет.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Из-за аномального повышения температуры воздуха в Украине, в Херсоне в частности участились случаи инсультов.

    Инфографика. Как вести себя в жару
    РИА Новости Украина
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    Нapядy c пострадавшими от жары cpeднeгo и cтapшeгo вoзpacтa yжe пoпaдaютcя 27-30-лeтниe, рассказал порталу Херсон.нет. глaвный вpaч бoльницы имeни Kapaбeлeшa Aллa Maлицкaя.

    Так, за последние несколько дней количество обращений с инсультом возросло до восьми человек в день. Тогда как в прохладную погоду, с инсультом в медучреждение обращалось 2-3 человека.

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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