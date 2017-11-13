Рада в четверг лишит мандатов двух нардепов - Парубий

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о намерении поставить на голосование парламента вопрос о лишении мандатов депутата от партии "Самопомич" Елены Бабак и депутата от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, передает "Украинская правда".

По словам Парубия, соответствующее решение парламент может принять уже в ближайший четверг.

"Заявления Бабак и Константиновского о лишении полномочий рассмотрены уже достаточно давно и на сегодня нет никаких моментов, которые бы помешали не поставить этот вопрос на голосование", — сказал спикер.

"Единственный момент, который мешал это сделать раньше — нехватка времени. Возможно, в четверг я найду возможность поставить на повестку дня рассмотрение этого вопроса ", — добавил спикер.

Народный депутат фракции "Самопомич" Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий.

Нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства.