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    Рада в четверг лишит мандатов двух нардепов - Парубий

    (обновлено: )36
    Решение о лишении мандатов депутата от партии "Самопомич" Елены Бабак и депутата от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского парламент может принять уже в ближайший четверг, сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о намерении поставить на голосование парламента вопрос о лишении мандатов депутата от партии "Самопомич" Елены Бабак и депутата от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, передает "Украинская правда".

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    По словам Парубия, соответствующее решение парламент может принять уже в ближайший четверг.

    "Заявления Бабак и Константиновского о лишении полномочий рассмотрены уже достаточно давно и на сегодня нет никаких моментов, которые бы помешали не поставить этот вопрос на голосование", — сказал спикер.

    "Единственный момент, который мешал это сделать раньше — нехватка времени. Возможно, в четверг я найду возможность поставить на повестку дня рассмотрение этого вопроса ", — добавил спикер.

    Народный депутат фракции "Самопомич" Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий.

    Нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства.

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