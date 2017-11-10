Нардеп сообщил, когда Рада займется новым составом ЦИК

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады на следующей неделе займутся формированием нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил в эфире "1+1" народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

"Есть абсолютно такое весомое предчувствие, что на следующей неделе мы можем выйти на формирование нового состава ЦИК", — сказал он, напомнив, что срок полномочий нынешнего ЦИК истек три года назад.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшие недели подать ему предложения по кандидатурам на должности членов ЦИК.

Еще в 2016 году председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что действующая избирательная система — главный коррупционный механизм во время выборов, и нынешней Раде обновить состав ЦИК не по силам.