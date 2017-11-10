наверх
10.11.201707:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Нардеп сообщил, когда Рада займется новым составом ЦИК

    (обновлено: )24
    По словам народного депутата Леонида Емца, у него "весомое предчувствие", что на следующей неделе Верховная Рада может "выйти на формирование нового состава ЦИК".
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады на следующей неделе займутся формированием нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил в эфире "1+1" народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

    "Есть абсолютно такое весомое предчувствие, что на следующей неделе мы можем выйти на формирование нового состава ЦИК", — сказал он, напомнив, что срок полномочий нынешнего ЦИК истек три года назад.

    Читайте также: Вы не видели $157 миллионов? "Деньги Онищенко" и при чем здесь Янукович

    Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшие недели подать ему предложения по кандидатурам на должности членов ЦИК.

    Еще в 2016 году председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что действующая избирательная система — главный коррупционный механизм во время выборов, и нынешней Раде обновить состав ЦИК не по силам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Польский флаг
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова