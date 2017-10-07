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    Аналитика и комментарии

    Хроника 6 октября: Россия - "агрессор", дым и драки в Раде

    (обновлено: )11010
    В пятницу депутаты подрались в Раде, обсуждая законы по Донбассу, сборная Украины по футболу одержала победу в матче со сборной Косово, а председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт добровольно подал отставку "ввиду личных причин".
    Заседание Верховной Рады 6 октября 2017. Андрей Парубий
    Украинское фото

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В пятницу депутаты подрались в Раде, обсуждая законы по Донбассу, сборная Украины по футболу одержала победу в матче со сборной Косово, в Каталонии подвели окончательные итоги референдума. Подробнее об этих и других новостях – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    "Особый статус" для Донбасса 

    Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса, это решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

    Напомним, соответствующий закон был принят в 2014 году сроком на три года, однако так и не применялся. Срок действия закона истекал 18 октября.

    Впрочем, представители непризнанных республик считают, что все это – только имитация выполнения "Минска", и закон так и не заработает.

    Читайте также: Из Донецка: никакие законы не принесут мир в Донбассе

    Киев объявил Россию "агрессором"

    Принятые законопроекты позволяют дальше давить на Россию - Юрий Грымчак
    Канал "Телеканала ZIK" на Youtube
    Нардеп: законопроекты по Донбассу позволяют дальше давить на Россию

    Верховная Рада также одобрила в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, изъяв из текста пункт о приоритетном значении выполнения минских соглашений. Согласно закону, Россия объявлена "агрессором", неконтролируемые Киевом территории – "оккпированными".  

    Дым и драка в Раде 

    Во время обсуждения законопроектов по Донбассу в Раде произошла драка между депутатами, часть избранников не хотела допустить голосования по этим законопроектам.

    Кроме того, в сессионный зал парламента забросили дымовую шашку.

    Каталония: окончательные итоги референдума

    Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума, проведенного 1 октября: за независимость автономии проголосовали более двух миллионов человек, что составило 90,18% от общего числа голосовавших.

    Явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. За независимость проголосовали 90,18%, (2 миллиона 44 тысячи 38 человек), против 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98%.

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    Председатель ПАСЕ подал в отставку 

    Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт добровольно подал отставку.

    "Сегодня я ввиду личных причин решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал Аграмунт в личном аккаунте Twitter. 

    Ранее Аграмунт сообщил, что "некоторые" члены ПАСЕ "воспользовались обстоятельствами", чтобы начать кампанию против него. В частности, заявлял он, это украинские депутаты, а также социалисты. 

    В ДНР заявили о переходе на их сторону офицера СБУ

    Министерство госбезопасности непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) заявило о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом Лабусовым. 

    Сам Лабусов сообщил на брифинге, что в подготовке диверсий в Донбассе принимали участие сотрудники СБУ.

    В СБУ заявили, что "упомянутый бывший офицер СБУ действительно еще в июле 2016 не вернулся на службу из планового отпуска…". В ведомстве утверждают, что он не имел доступа к документам, содержащим гостайну.

    Нобелевскую премию мира дали борцам за ядерное разоружение

    Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN. Об этом в пятницу в Осло сообщил Норвежский нобелевский комитет.

    Трагическое ДТП в России

    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru
    ДТП с поездом и автобусом в России: на месте смертельного инцидента

    В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". СК России ранее сообщал, что погибли 17 человек, в том числе двое детей.

    Футбол: сборная Украины победила сборную Косово

    Сборная Украины по футболу добыла важную победу в матче отборочного этапа на ЧМ-2018 против сборной Косова. Поединок, состоявшийся на нейтральном поле в Албании в пятницу вечером, завершился победой украинцев — 2:0.

    Всего в пятницу, 6 октября, в Европе состоялось девять матчей отборочного этапа на чемпионат мира 2018 года.

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