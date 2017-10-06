"Ввиду личных причин". Председатель ПАСЕ подал в отставку

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт добровольно подал отставку.

"Сегодня я ввиду личных причин решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал Аграмунт в личном аккаунте Twitter.

Педро Аграмунт/Twitter, 6 октября 2017

Представитель Аграмунта рассказал РИА Новости, что тот направил письмо, где объясняет причины. "В первую очередь, тот факт, что в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат, он не может в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель", — заявил собеседник РИА Новости.

Он добавил, что "тем не менее, Аграмунт продолжает быть членом Ассамблеи как глава испанской делегации и продолжит бороться в судах в связи с принятыми решениями". Иски рассматриваются в административном трибунале Совета Европы.

В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. С июня функции председателя ПАСЕ исполняются 19 вице-президентами организации.

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Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.

Ранее Аграмунт сообщил, что "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него. В частности, заявлял он, это украинские депутаты, а также социалисты.