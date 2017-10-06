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    "Ввиду личных причин". Председатель ПАСЕ подал в отставку

    (обновлено: )13811
    Педро Аграмунт сообщил, что решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы. Его представитель сообщил РИА Новости, что направил письмо, где объясняет причины.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт добровольно подал отставку.

    "Сегодня я ввиду личных причин решил не занимать больше пост главы Парламентской ассамблеи Совета Европы", — написал Аграмунт в личном аккаунте Twitter.

    Педро Аграмунт/Twitter, 6 октября 2017

    Представитель Аграмунта рассказал РИА Новости, что тот направил письмо, где объясняет причины. "В первую очередь, тот факт, что в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат, он не может в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель", — заявил собеседник РИА Новости.

    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    Он добавил, что "тем не менее, Аграмунт продолжает быть членом Ассамблеи как глава испанской делегации и продолжит бороться в судах в связи с принятыми решениями". Иски рассматриваются в административном трибунале Совета Европы.

    В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. С июня функции председателя ПАСЕ исполняются 19 вице-президентами организации.

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    Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать главу Ассамблеи за его мартовскую поездку в Сирию.

    Ранее Аграмунт сообщил, что "некоторые" члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него. В частности, заявлял он, это украинские депутаты, а также социалисты.

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