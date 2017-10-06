Продление действия закона о Донбассе. Появилась реакция ЛНР

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Украине Родион Мирошник сообщил, что продление Киевом действия закона о статусе Донбасса — это только имитация выполнения минских соглашений, поскольку документ не применяется.

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. При этом указывается, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) лишь стремится сохранить имитацию выполнения минских соглашений и выполнить окрик Запада, высказавшего пожелание, что закон "об особом статусе" должен быть продлен", — заявил Мирошник РИА Новости.

По его словам, закон "ни дня не действовал, также он не будет действовать и дальше".

Мирошник заявил, что в ЛНР также не видят оснований сдерживать Киев в выводе из Донбасса "иностранных наемников и инструкторов, которых он использует на линии соприкосновения, а также военную технику, которую он получает от США и других стран НАТО".

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Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что НАТО и США уже давно ведут нелегальные поставки оружия украинским силовикам. Глава ДНР Александр Захарченко утверждал, что США уже неоднократно поставляли вооружение в Украину. Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что "американское летальное оружие уже в Украине": у американской компании AirTronic USA приобретено 100 ручных гранатометов, до этого Нацгвардия Украины купила партию снайперских винтовок.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие скоро истекает.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.