В ДНР заявили о переходе на их сторону офицера СБУ

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины (СБУ) Романом Лабусовым.

"На сторону ДНР перешел подполковник, начальник подразделения шифровальной связи СБУ. Роман вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности спецслужб в отношении Донбасса, России", — сообщили журналистам в МГБ.

Присутствовавший на брифинге Лабусов заявил, что в подготовке диверсий в Донбассе принимали участие сотрудники СБУ.

"Со стороны СБУ есть непосредственное участие в этом — подготовка, финансирование этой деятельности. ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), они присутствуют на территории республики… Взаимодействие СБУ с иностранными спецслужбами присутствует", — заявил Лабусов.

В то же время в СБУ категорически опровергли информацию ДНР.

"Упомянутый бывший офицер СБУ действительно еще в июле 2016 не вернулся на службу с планового отпуска. Внутренней проверкой было установлено, что во время "отдыха", находясь в состоянии алкогольного опьянения, он частным транспортом выехал на территорию Крыма. Доступа к документам, которые содержат государственную тайну, и возможности их копирования злоумышленник по своим должностным обязанностям не имел. По данному факту больше года назад открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в СБУ.

СБУ, facebook Пост Службы безопасности Украины

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.