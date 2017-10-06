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    СБУ предлагает уголовно наказывать чиновников за поездки в РФ

    (обновлено: )18633
    В СБУ сообщили, что инициируют общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в Российскую Федерацию украинским чиновникам.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в Россию украинским чиновникам, в частности, предлагает ввести за это уголовную ответственность, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

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    Ранее глава СБУ Василий Грицак предложил запреть украинским политикам и чиновникам поездки в Россию.

    "СБУ инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам… Юристы СБ Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

    В пресс-службе заявили, что СБУ открыта к профессиональным предложениям по его совершенствованию и перед передачей документа одному из субъектов законодательной инициативы выносит подготовленный законопроект на публичное обсуждение.

    В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. 

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